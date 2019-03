Üblicherweise gibt es die leckeren in Fett ausgebackenen Fasnetküchle während der närrischen Tage – nicht so in Reiselfingen und Göschweiler. In beiden Orten wird am Alte Fasnet-Samstag diese Leckerei gebacken und im Ort verkauft, bevor in der Fastenzeit auf diese Leckerein verzichtet wird.

In Reiselfingen waren es acht Gori-Frauen unter der Regie von Andrea Lauble, die 650 Küchle aus 38 Kilogramm Mehl, Eier, Hefe, Zucker und Zitronenaroma in Fett ausgebacken und anschließend in Zimt und Zucker gewälzt haben. 15 Gori-Kinder verkauften im Anschluss die Leckereien im Ort. Bei den Gorifrauen steht nach der großen Backaktion in der Dietfurthalle meist Wurstsalat im Anschluss auf der Speisekarte.

Eltern bereiten Teig vor

In Göschweiler sind es die jungen Damen der Landjugend und Bläserjugend, welche 600 Küchle ausgebacken haben. Der Hefe-Teig haben die Eltern erstellt. Vor Beginn des großen Backens gibt es in Göschweiler immer ein gemeinsames Frühstück, bevor die Jungs Holz für den Fasnetfunken sammeln und die Mädels in die Küche der Bürgerhalle gehen. In beiden Orten wartet die Bevölkerung schon sehnsüchtig auf die Fasnetküchle, eine Leckerei für den Kaffee am Nachmittag.