Der digitale Wandel verändert alle Lebensbereiche auch im Baarstädtchen Löffingen. Das Baarstädtchen ist bekanntlich eine von neun Projektgemeinden, die sich im Rahmen des Alpenraumprogramms der EU dem Thema Digitalisierung und Lebensqualität im ländlichen Raum widmen. Jetzt haben die Bürger bei zwei Workshops die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Die erste Veranstaltung ist am 3. März.

„Ausgangspunkt des Projekts Smartvillages sind die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen durch die Digitalisierung„, informiert Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Bei Smartvillages stehen allerdings nicht große Unternehmen (wie bei Smartcity-Konzeption) im Fokus, sondern die Menschen vor Ort. Das Konzept ist für drei Jahre angelegt, die Kosten werden zu 85 Prozent von der EU übernommen.

Unter der Webadresse „smart-loeffinge.de“ können Bürger der Stadt Löffingen ab sofort smarte Ideen für die Stadt und ihre Ortsteile einbringe und sich darüber austauschen. Die vom Regionalverband Südlicher Oberrhein initiierte digitale Projektwerkstatt bietet die Möglichkeit, interaktiv über Projektvorschläge für Löffingen zu diskutieren. Das Wort „smart“ steht dabei für kleine, effektive Lösungen für tatsächliche Probleme aus allen Lebensbereichen der Menschen in Löffingen.

Doch nicht nur digital können Vorschläge eingebracht werden, sondern auch an zwei Bürgerworkshops, die März und Mai stattfinden. Fragen wie „Welche Herausforderungen erwarten uns? Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir? Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten?“ und vieles mehr sollen an diesen Bürger-Workshops gemeinsam diskutiert und erarbeitet werden. Die Umsetzung der Vorschläge kann durch das EU-Projekt organisatorisch und finanziell unterstützt werden. Nach Abschluss der Werkstätten soll im Sommer 2020 eine kommunale Digitalisierungsstrategie für Löffingen, das heißt eine Vision und Ziele für eine smarte Entwicklung der Stadt, erarbeitet werden.

Der erste Bürger-Workshop findet am Dienstag, 3. März, ab 19 Uhr im Saal der Tourist-Information Löffingen statt.