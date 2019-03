Göschweiler – Ein tolles Programm haben die Göschweiler Vereine auf die Beine gestellt. Sportverein, Trachtenkapelle, Landjugend, Landfrauen und Bläserjugend präsentierten den zahlreichen Gästen einen unterhaltsamen, kreativen bunten Abend.

Kandidatenschmiede: Das närrische Volk konnte kaum an sich halten, als der SVG die Kandidaten für die Ortschaftswahl vorstellte. Die grüne Ökotante (Jessica Dunkels) bekam für ihre Idee des täglichen Joints viel Applaus, doch genauso viele Pfiffe für das Rauchverbot im Schützenhaus. Voll ins Schwarze traf ein Landwirt (Patrick Ketterer) mit der Idee, das Göschweiler Bad als Jauchegrube zu nutzen, für die Kühe einen Laufstall zu bauen und die Feldwege mindestens auf sechs Meter Breite für die Traktoren auszubauen. Der Schluckspecht (Fabian Mayer) forderte die Öffnung aller bisherigen Göschweiler Wirtschaften, Alkoholausschank ab 14 Jahren und die Befahrung der Göschweiler Straßen ab drei Promille. Im "feinen Zwirn" kam Christoph Agostini, der ein SVG Station bauen möchte, eingeweiht durch den Papst mit dem Auftritt in der historischen Rochuskirche, finanziert vom Drogenschmuggel der Landfrauen.

Sie hatten sichtlich Spaß und gaben ihre Freude ans Publikum weiter: Die Choreografie der Tanzmädels sorgte für viel Beifall. | Bild: Bild: Gerold Bächle

Ansagen: Die Lacher ganz schnell auf ihrer Seite hatte das Damen-Duo Anette Dresel und Daniela Hepting. Sie reizten mit ihren "Outfit und Pfunden" und der Erotik des Alters. Über das manchmal anstrengende Eheleben wusste dagegen Nico Winterhalder zu berichten. Er hatte den Tipp parat, den richtigen Mann aus dem Katalog zu bestellen. Zuvor hatten Maggi (Swetlana Bürkle) und Nanny (Larissa Hensler) die Gäste des bunten Abends über die Besonderheiten von Göschweiler aufgeklärt mit dem Schwimmbad und dem Schützenhaus-Parkplatz als Publikumsmagnet. Auch Gerda Winterhalder und Monika Mayer hatten bei ihrem Auftritt die Lacher auf ihrer Seite.

Göschweiler Doline: Als Dolinenbewohner zeigten die Landfrauen, dass sie ordentlich bei Stimme sind: "Die Doline gibt es nur in Geschwieler" ihr neuster Song, der so einiges ans Tageslicht brachte. So war die Rede vom neuen Vogelkundler Ewald, der Landfrauenvorsitzenden, die laut Bürokratie für den Vorsitz zu alt ist und auch vom nicht funktionierenden Pipser des Feuerwehr-Kommandanten

Göschweiler Zwerge und Tanzmädels: In Göschweiler lebte das Märchen der Gebrüder Grimm Schneewittchen auf, doch eher mit umgekehrten Vorzeichen. Zum Verlieben waren die jungen tänzerischen Zwerge, während Schneewittchen schon in die Jahre gekommen ist. Dafür versprühte die weibliche Bläserjugend Esprit und Eleganz bei ihrem Tanz.

Geschwieler Narrenlied

Premiere hatte das Geschwieler Narrenlied, das von Jens Fischer getextet und von Gottfried Hummel komponiert wurde. Die Trachtenkapelle präsentierte noch mehr: Sänger Matze, Balex (Hanna Albert), Alexa (Larissa Hensler) sowie Petra Schonhardt und Volker Bölle hatten auf alle Fragen von Gottfried Bernauer eine musikalische Antwort. "Probier's mal mit Paste, wenn die Hose nicht passt, Ich will Gewicht verlieren oder ein bisschen weniger und runder" – verdeutlichten das Thema.