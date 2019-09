Etwas schwer tut sich der Freitagsmarkt im Löffinger Baarstädtchen. Der neue Rathausvorplatz dürfte die Händler nun wieder anziehen, denn jetzt sind sie gut sichtbar und der Platz bietet eine gelungene Möglichkeit, sich zu präsentieren. Vielleicht kommt dann die Marktkultur von früher wieder zurück. Erst jüngst blickte Heimatforscher Rudolf Gwinner im Rahmen eines Vortrags anlässlich des Löffinger Festjahrs zur 1200-Jahr-Feier in die frühere Hochzeit des Löffinger Markts zurück. „Um die Stadtrechte 1951 wieder zu erlangen, hatten Fritz Adrion, Henner Jäger, Karl Ehret und Karl Hasenfuß Löffingen durchleuchtet und hinterließen so ein spannendes Bild früherer Zeiten“, erklärte Heimatforscher Gwinner den Zuhörern. „Berühmt war Löffingen viele Jahrhunderte durch den Kornmarkt, der jede Woche am Montag abgehalten wurde und der Stadt eine große wirtschaftliche Bedeutung verlieh“, kann man laut Gwinner nachlesen. Die kornreiche Baar lieferte das Brotgetreide für den getreidearmen Schwarzwald. Das damalige Rathaus beherbergte im ersten Stock die große Fruchthalle, die tausende von Zentren Frucht aufnehmen konnte. Nach dem Umbau ist dies bis heute noch erkennbar. „Erst mit der Eröffnung der Höllentalbahn im Jahr 1887 ging der Fruchthandel völlig ein“, erinnerte Gwinner.

Doch dies waren nicht die einzigen Märkte, so kann man in den Aufzeichnungen weiter lesen: „Weit bekannt und beliebt sind die Löffinger Jahr- und Wochenmärkte. Löffingen hat zur Zeit jährlich zwei Krämer- und zwölf Schweinemärkte, sowie ab Monat August jeden Samstag einen Obstmarkt.“

Interessant sind auch die Ausführungen über die wirtschaftliche Struktur. Erst im Jahr 1911 ließ sich in Löffingen die erste Industrie in Form eines größeren Sägewerks nieder. Das Holzindustrie-Werk Josef Benz beschäftigte 1950, aus dieser Zeit sind die Aufzeichnungen, 200 Arbeiter. „Entsprechend der Zusammensetzung der Bevölkerung fehlt es insbesondere an einer Beschäftigungsmöglichkeit für Frauen“. Die Bemühungen des Gemeinderats diesbezüglich blieben ohne Erfolg.

„Die Einwohnzahl im Jahr 1950 belief sich auf 1640, heute 69 Jahre später, leben in der Kernstadt 3700 Einwohner“, so Gwinner.