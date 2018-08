Der Name Julius Limb ist bis heute fest mit dem Baarstädtchen verbunden. Der Frisörmeister eröffnete 1902 sein Geschäft, die Kunden saßen damals auf Ölfässern, um sich eine neue Frisur zu gönnen oder um einen Zahn ziehen zu lassen. Die Ölfässer hatte das Löffinger Original von seiner Tankstelle, denn auch Benzin und Drogerieartikel gab es bei Julius Limb. Sein kulturelles Erbe reicht über Fastnacht bis zu Fahrzeugen. Eines – wohl das erste Fahrzeug in Löffingen – konnte man nun bei der Oldtimerschau beim Städtlefest bewundern.

Auf den ersten Blick hat es Ähnlichkeit mit den heutigen E-Bikes, vor allem durch die schmalen Räder. Dieses historische Gefährt, ein Panter aus dem Jahr 1927, mit 2,5 PS und 75 Kubikzentimeter Hubraum, ist heute im Besitz von Franz Hofmeier, dem Ehemann der Enkelin Beate. Der Panter wurde von den Löffingern nicht nur bewundert, sondern viele ältere Besucher konnten noch so manche Geschichte über Julius Limb erzählen.

Nicht nur das erste Fahrzeug in Löffingenm, sondern auch das älteste bei der Löffinger Oldtimerschau, war das Moped von Julius Limb (vorne). Bild: Gerold Bächle

Aus Altglashütten kamen Elke und Reiner Klose mit ihren beiden Mopeds zum Oldtimertreffen und Städtlefest. Die beiden Puch-Fans waren begeistert, in Löffingen so viele Oldtimer vorzufinden. Allerdings wollten sie nicht bis zur Siegerehrung warten, sondern suchten noch eine Abkühlung am See. Elke Klose fährt die Puch Maxi mit 2,5 PS aus dem Jahr 1976, und ihr Mann die Puch Monza 6 Baujahr 1978 mit sechs PS.

Interessant auch der Jaguar, Baujahr 1954. Er gehörte früher dem Donaueschinger Fürstenhaus. Mit 160 PS und 3,4 Liter Hubraum war er eines der schnellsten Serienfahrzeuge beim Treffen. Gerade mal zwei Jahre jünger, brachte es der Ford Thunderbird auf 225 PS, der Ford Mustang (1965) auf 210 PS und der Jaguar E Typ 1969 auf 229 PS. Glatte 300 PS legte der Dodge Challenger, Baujahr 1970 vor.

Neben diesen großen amerikanische Straßenkreuzern war die kleine BWW Isetta (1959) mit zwölf PS ein absoluter Liebling der Gäste. Auch die alten Bullys oder die Motorräder der amerikanischen Luftstreitkräfte wurden bestaunt.

