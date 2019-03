von sk

Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Ein Einbruch geschah laut Polizei an der Wartenbergstraße, der andere an der Feldbergstraße. "In beiden Fällen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Objekt zu gelangen", informierte ein Polizeisprecher. Die Höhe des Diebstahlschadens stehe derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882 57 77 zu melden.