von SK

Von Montag auf Dienstag wurde in Göschweiler ein auf der Gebäuderückseite befindliches Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse im Haus. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Am Dienstag wurde tagsüber zwischen 16.30 und 18.30 Uhr im Ortsteil Unadingen die Balkontüre eines Hauses gewaltsam geöffnet. Das Wohnzimmer und dortige Behältnisse wurden durchsucht. Entwendet wurde ein Zippo-Feuerzeug, eine Uhr der Marke Omega, sowie mehrere verschreibungspflichtige Medikamente. Wem sind Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die während der fraglichen Tatzeiträume in den Ortsteilen in verdächtiger Weise beobachtet werden konnten? Hinweise nehmen der Polizeiposten Löffingen, Telefon 07654/806 060, oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/933 60, entgegen.