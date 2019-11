Vor zehn Jahren wurde der Verein zur Erhaltung und Förderung der Weiler Kapelle aus der Taufe gehoben. Zum elften Geburtstag wartet der Verein mit einer neuen hochprozentigen Spezialität auf – einem neuen Schnaps.

Es war ein harter und jahrelanger Kampf die Marienkapelle „Zu unserer Lieben Frau“ wieder zu einem sakralen Kleinod zu sanieren und der Nachwelt zu erhalten. Die erste Erwähnung einer Kapelle in Weiler datiert aus dem Jahr 1440, damit zählt sie zu den Urkirchen der Baar. Die Mitglieder, angefangen von Peter Spiegel über Paul Hasenfatz, Georg Rieple bis zum heutigen Vorstand, haben mit viel Eigenarbeit, Spenden, Engagement und Kreativität ihr hohes Ziel erreicht. Dafür ging man auch ungewöhnliche Wege. So schrieb Peter Spiegel, der zusammen mit dem ehemaligen Ortsvorsteher Georg Rieple und dem Heimatforscher Paul Hasenfratz der Motor des Vereins war, den Roman „Nandele und Kräutermarie“, eine wunderbare Mischung zwischen Fantasie, lokalen Legenden und Tatsachen. Eine Geschichte aus alten Zeiten um Liebe und Flucht und das Geheimnis der zwölf Apostelkräuter.

Im Jahr 2012 kreierte der bekannte Schnapsbrenner und zweite Vorsitzende des Vereins, Ansgar Barth, zwei Edelspirituosen, denen er als Hommage an den verstorbenen Vereinsgründer Spiegel die Namen Nandele und Kräutermarie gab. Den Geschmack bekommen die Edelbrände aus besonderen Kräuterkompositionen ohne Aromastoffe, die Alkoholbasis ist der Brand des heimischen Streuobstes, so viele verrät der Schnapsbrenner. Die klare Kräuterspirituose zum Nandele und der dunkelbraune Likör zur Kräutermarie sollen nun Nachwuchs bekommen. Dieser wird ein Zwetschgenbrand sein. Die Zwetschgen kommen aus Unadingen vom Schriftführer des Vereins, Roland Stefan.

Die Idee ist geboren und Schnapsbrenner Barth ist in seiner Schnapsbrennerei schon mächtig am Werkeln. Zum elften Geburtstag des Vereins wird der geistreiche Nachwuchs fertig sein und kreiert werden. Bis dahin muss noch ein Name gefunden werden. „Ein Name, der mit der Geschichte zusammenhängt“, wünscht sich Vorsitzende Annette Hilpert. Namensideen können beim Nikolausmarkt am Stand der Weiler Kapelle abgegeben werden.

Wer noch in der Geschichte nach interessanten Namen suchen möchte, kann dies im Buch, welches der Bachheimer Heimatforscher Emil Ketterer einst herausgegeben hat. „Weiler, eine Siedlung zwischen Schwarzwald und Baar“, heißt dieses Buch aus der Schriftenreihe der Stadt Löffingen mit dem historischen Abriss über die Siedlung Weiler.