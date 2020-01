Die Segelfluggruppe Reiselfingen gehört mitgliedermäßig eher zu den kleineren Vereinen, doch sportlich kann sie mit den Großen mithalten. Seit Jahren mischen die Streckenflieger bei den Deutschen Meisterschaften ganz vorn mit, so auch im vergangenen Jahr. So konnte der stellvertretende Vorsitzende Michael Hehle bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone gleich mehrere erfolgreiche Piloten auszeichnen. So erreichte Stefan Karch in der offenen Klasse in Baden-Württemberg mit Flügen von 740 Kilometer und 719 Kilometer auf seinem neuen Flugzeug die Landes-Vizemeisterschaft, was bundesweit einen neunten Platz zeigt. Gerade am Treppchen vorbei geschrammt auf Platz vier ist Sascha Kaiser mit Dreiecksflügen von 600 Kilometer. Allerdings ist sein Flugzeug „Nimbus“ bereits schon 40 Jahre alt. In der Klasse 18 Meter (Segelflugzeuge mit einer 19 Meter langen Spannweite) konnte sich Rudolf Baderschneider in der offenen Klasse im Land auf Rang vier fliegen, Hubert Drescher belegte Rang sieben. Beide konnten drei Dreiecksflüge von über 700 Kilometer nachweisen.

In der Doppelsitzerklasse war es wiederum Helge Loschan, der erneut mit einem Vize-Landesmeisterplatz imponierte. Im vereinseigenen Duo Discus XLT flog er mit den Co-Piloten Albert Stumpf und Artur Schuler 613 Kilometer und zwei Mal 572 Kilometer was ihm einen bundesweiten neunten Platz einbrachte. Der erfolgsverwöhnte Loschan, der heuer nur Platz zwei belegte, stand in den letzten neun Jahren immer auf einem Podiumsplatz in Baden-Württemberg. Mit dem eigenen Doppelsitzer konnte der Vorsitzende Markus Halbig mit Co-Pilot Karl Wittig mit zwei Strecken von 630 Kilometer ebenfalls auf Rang vier fliegen. „Seit Jahren berichten wir immer von Topleistungen unserer Piloten“, so Hehle. Was dies wert sei, könne jeder Besucher selber ausrechnen, wenn sich mehr als 2000 Piloten von 150 Segelflugvereinen diesen Wettbewerben stellen.

Der Blick ins unfallfreie Vereinsjahr zeigte die vielen Aktivitäten am und um den Reiselfinger Flugplatz. Nicht nur in die Mitgliederwerbung wird viel Energie gesteckt, sondern auch in die Erneuerung des Flugzeugparks. Die größte Investition war der Kauf eines Elektro-Motorseglers mit Kosten von über 124 000 Euro. Aufgrund des wirtschaftlichen Weitblicks in den letzten Jahren mussten lediglich 20 000 Euro, so Kassierer Manfred Kleiss, aus den Versicherungsrücklagen entnommen werden. „Der Verein ist schuldenfrei“, unterstrich Harald Müller.