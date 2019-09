von Ann-Kathrin Moritz

Anlässlich des Jubiläums richtet der Verein von Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September, eine Fest- und Musikmeile in der Nähe des Kurhauses ein.

Dort geht es am Freitag um 16 Uhr mit dem Handwerkerhock los, bei dem die Brennhisli-Musikanten sowie die Brotäne Herdepfl, die 2017 im Finale des SWR-4-Blechduells standen, die Gäste unterhalten. Der Auftritt der Fäaschtbänkler am Freitagabend ist bereits ausverkauft.

Traditionell und aktuelle Hits

Der Festsamstag, 14. September, steht unter dem Motto „Nacht in Tracht“. Los geht es um 17 Uhr, wenn zum „Warm-up“ einige Überraschungen auf das Publikum warten. Unter anderen werden dabei die Brasslufthamma aus Stühlingen und die First Züscher Highland Pipes and Drums aus dem Sauerland ihre Musik zum Besten geben.

Um 21 Uhr folgt dann der nächste Höhepunkt: Die Powerkryner, sieben Musiker aus Österreich, verbinden in ihren Stücken internationale Popmusik mit Tradition und dem typischen Klang einer Oberkrainer-Besetzung. Neben eigenen Kompositionen spielen sie auch Partyklassiker aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle bis hin zu aktuellen Chart-Hits. Karten sind unter www.stadtmusik-lenzkirch.de erhältlich.

Großer Trubel auf der Festmeile

Am Sonntag, 15. August, bricht der letzte Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der St. Nikolauskirche an. Er wird musikalisch von Kirchenchor und Stadtmusik gestaltet. Die Kapelle Varnhalter Winzerbuben aus dem Baden-Badener Rebland gibt anschließend ein Frühschoppenkonzert, bevor es auf der Festmeile noch einmal hoch hergeht.

Verschiedene Musikrichtungen präsentieren sich dort auf mehreren Bühnen und die Gäste können zugleich kulinarische Leckerbissen aller Art genießen. Mit dabei ist auch die Bläserjugend, die ein abwechslungsreiches Kinderprogramm rund ums Thema Musik organisiert.

Den Abschluss bildet dann um 19 Uhr das Konzert mit Viera Blech. Die Tiroler Blasmusiker sind vor allem durch ihre Polkahits „Von Freund zu Freund“, „Zeitlos“ und „Euphoria“ bekannt geworden. Karten unter www.stadtmusik-lenzkirch.de.