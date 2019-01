"Eine Superleistung der Musiker, aber vor allem auch von Dirigent Tobias Kraut", urteilte Verbandsdirigent Gottfried Hummel über das Dreikönigskonzert des Musikvereins Unadingen. Sicherlich hätten die Musiker eine volle Halle verdient gehabt, aber die Gekommenen wurden mit einem imposanten, abwechslungsreichen Unterhaltungskonzert belohnt.

"Krieg und Frieden" lautete das Motto, welches Tobias Kraut mit traditioneller, aber auch symphonischer Blasmusik darstellte. Es war die große Schar der Jungmusiker, welche das Motto, ebenfalls unter Tobias Kraut, musikalisch umsetzte. Unerschrocken wie die Piraten bei "Pirats of Rock", sorgte das Jugendblasorchester für einen klangvollen Einstieg in einen fantastischen Konzertnachmittag. Diesen rockigen Klängen des Konzertwerkes hatte Kraut "Young Fanfare" vorausgesetzt, ein wirkungsvolles Eröffnungswerk. Mit "Can´t help folling in Love" wurde die Elviszeit wieder lebendig. Als Zugabe gab es die mitreißende Filmmusik zu "König der Löwen".

Die 43 Musiker des Musikvereins Unadingen setzten schon mit der Eröffnung, dem "Marsch der Yorkschen Korps" musikalische Akzente. In die Welt der Oberstufe entführte Tobias Kraut mit der Filmmusik "Gladiator" , ein neunminütiges Werk, das diesen epischen Film akustisch widerspiegelte. Großartig präsentierte der Musikverein den wohl bekanntesten Marsch "Colonel Boogey Marsch", die Titelmusik aus dem Film "die Brücke am Kwai". Eine ausdrucksstarke Darbietung, die auch bei "Flags of Freedom" deutlich spürbar war. John Philip Sousa hatte die Nationalhymnen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs thematisiert. Die Apachen haben bei den Unadinger Musikern Eindruck hinterlassen, so boten sie zum einen "Apache" eine Pop-Blasorchester-Fanfaren-Variante, aber auch die wunderbare Filmmusik "Winnetou". In diesem Medly, Ansagerin Veronika Wihlm, hatte hier sogar den Kopfschmuck des Indianerhäuptlings aufgesetzt, ließen sie Old Shatterhand, Old Surehand, den Shut und selbst Winnetou wieder aufleben. Bevor Tobias Kraut mit "Wings of Freedom" ein musikalisches Highlight setzte, konnten sich die Gäste über die Pop-Ballade "Hallelujah" und über die Zeitreise in die 68-er freuen mit den Welthits wie "Brigde over troubled water", "San Franciso" oder "It never rains in southern California". Erst nach zwei Zugaben, bei denen die Musiker sich auch als Sänger präsentierten, ließ das Publikum die Musiker von der Bühne.