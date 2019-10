Der mittelalterliche Kirchturm der Pfarrkirche Unadingen benötigte eine Sanierung, die nun fast abgeschlossen ist. Ein großer finanzieller Aufwand, den die Unadinger mit viele Engagement unterstützen. Das jüngste Beispiel ist ein Benefizkonzert, das am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr beginnt.

Die Sanierung

Einer Komplettsanierung musste der aus dem Jahr 1520 bestehende Glockenturm der Kirche Unadingen unterzogen werden. Nun ist die Sanierung fast fertig. Am Samstag, 9. November, soll dies mit einem Gottesdienst und einem Stehempfang für die Pfarrgemeinde gefeiert werden. Die Gesamtkosten für die Turmsanierung werden sich wohl auf 294 000 Euro belaufen. Die Stadt als ursprüngliche Besitzerin des Kirchturms habe sich mit 20 000 Euro frei gekauft, so Christoph Bürkle, der Sprecher des Unadinger Gemeindeteams. Nun gehört der Turm vollumfänglich der Pfarrgemeinde. Die Diözese gibt einen Zuschuss in Höhe von 117 600 Euro, der Rest muss durch die Rücklagen und ein Darlehen finanziert werden.