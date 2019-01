Erstmals in der Geschichte der Reiselfinger Segelfluggruppe wurden langjährige engagierte Mitglieder ausgezeichnet. Der 30-jährige stellvertretende Vorsitzende Michael Hehle brachte es auf den Punkt: "Euer Name ist Programm und bei uns Segelfliegern nicht mehr wegzudenken". Vorsitzender Markus Halbig sprach von Mitgliedern, die weit überdurchschnittliche Ehrenamtsarbeit im Verein und für den Segelflug geleistet hätten. 50 Jahre aktiv sind Rudolf Faller, Ehrenmitglied Karl Jordan und Ehrenmitglied Helge Loschan. Gerade der begnadete Flieger vom Bodensee macht dem Verein durch seine zahlreichen sportlichen Erfolge alle Ehre, dazu engagierte er sich viele Jahre auch im Vorstand. "Eigentlich ist er schon mehr bei 60 Jahren als 50", informierte sein Nachfolger an der Vereinsspitze, Markus Halbig. Hubert Drescher, der Tüftler und Mechaniker wurde für 40 Jahre ausgezeichnet, obwohl auch er schon an 50 Jahre Vereinsteue kratzt.

Die Auszeichnung für 40 Jahre ging an den Fluglehrer Rainer Peghini, den technischen Leiter Stefan Karch und Alfred Rombach, der sich nicht nur als Motorenwart einbrachte, sondern auch im Vorstand. Der Waldauer zieht sich nun aus dem aktiven Fliegerleben zurück, seine Arbeit als Motorenwart übernimmt nun Alexander Rieple.

Das Jahr 2018 war außergewöhnlich, vor allem mit einem Jahrhundertsommer und toller Thermik, aber auch sehr arbeitsreich, sowohl in der Segelflughalle, als auch als Mitgestalter der 800-Jahr-Feier Reiselfingens", so das Fazit vom Vorsitzenden Markus Halbig. Die Segelflieger stellten drei Stelen her und waren Gastgeber bei "Geologie zum Anfassen", als sie ihre Halle für die Vorträge und Anschauungen zur Verfügung stellten.

Willi Frey, stellvertretender Ortsvorsteher, würdigte das Engagement der Segelflieger beim Reiselfinger Jubiläum, Elli Fuß sprach von einer beachtenswerten Vereinsgemeinschaft, zu der auch die Segelflieger gehörten.

Ein riesiges Zahlenwerk legt Kassierer Manfred Kleis vor, ein Jahresbericht, der mit einem Plus abschloss, was für die Rücklagen als Versicherung notwendig ist.

Bei den Neuwahlen des Vorstands wurde Markus Halbig erneut in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Seit 2007 hat er das Amt inne, mit dem Votum aller Mitglieder steht er erneut zwei Jahre dem Verein vor. An seiner Seite Stellvertreter Michael Hehle, Kassier Manfred Kleis und Schriftführer Uwe Baderschneider.