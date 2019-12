Bereits 1925 wurde der Sportschützenverein Dittishausen aus der Taufe gehoben. Ein Verein, der sich nicht nur dem Sport widmet, sondern sich auch im Dorfleben von Dittishausen einbringt, wie Ortsvorsteherin Annette Hilpert jüngst bei der Jahreshauptversammlung würdigte. Der Sportschützenverein zeichnet sich auch durch langjährige und engagierte Mitglieder aus, die Oberschützenmeister Michael Reiner und sein Stellvertreter Bernhard Wangler würdigen konnten. Für 50-jährige aktive Mitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel in Gold Harry Bächle, Helmut Bausch, Dietmar Buchmeier, Christian Fesenmeier und Willi Bombeiter ausgezeichnet.

Wichtige Akzente für den Verein setzte Bernhard Wangler, der seit 40 Jahren in der Vereinsspitze aktiv ist. Die silberne Nadel für 25 Jahre Treue zum Schützenverein durfte Wolfgang Ganter in Empfang nehmen. Ausgezeichnet wurde auch die Treue der passiven Mitglieder. „Diese Mitglieder unterstützen unseren Verein und die so wichtige Jugendarbeit“, betonte Oberschützenmeister Michael Reiner. Seit 50 Jahren gehören Otto Bourgouin, Albert Henkel und Achim Schropp dem Verein an und seit 40 Jahren Ulrich Selb.

Die Jugendarbeit unter Jugendleiter Klaus Willmann trägt ihre Früchte, wie man bei den Wettkämpfen sehen kann. Bedauerlicherweise verlässt Anika Hurtig den Verein und wechselt nach Brigachtal in die zweite Bundesliga. Derzeit sind im Verein zehn Nachwuchsschützen aktiv.

Die Aktiven waren ebenfalls sehr fleißig, so wurden insgesamt 73 Trainingstage durchgeführt, so der Sportwart Winfried Hall. Dabei wurden 10 000 Kleinkaliber-Patronen verschossen. „Dies ist ein Plus von 1950 gegenüber dem Vorjahr. Bei den Luftgewehrkugeln benötigte man 10 500 Kugeln, was einem Minus von 9000 Kugeln entspricht“, informierte Hall.

Die erfolgreichen Sportschützen Vera und Rudolf Höpker, Annette Hall, Helena Nägele und die Mannschaft des Ordonanzgewehrs mit Michael Reiner, Rainer Riedlinger und Wolfgang Ganter wurden in Löffingen bei der Sportlerehrung ausgezeichnet.