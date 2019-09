Wenn es irgendwo in Göschweiler etwas ehrenamtlich zu tun gibt, dann ist Egon Albert, der „Pfarrhisler“, mit seinen Wanderfreunden nicht weit. Dahinter verbirgt sich eine fleißige Rentnergruppe, die sich mannigfach engagiert. Ihr neustes Werk sind große bunte Bienenhotels, die auf der großen Wiese unterhalb von Göschweiler schon von Weitem zu sehen sind.

Die Akteure

Es war Sturm Lothar, der im Jahr 2002 Egon Albert (Pfarrhisler) mit seinen Freunden zusammen führte. Aus einer Wanderung wurde eine engagierte Gruppe, die sich immer donnertags zum Wandern trifft. Die Vorzeigerentner engagieren sich vor allem in Göschweiler, aber auch im Ösch. So haben sie sicherlich schon an die 100 Ruhebänkle aufgestellt. Die Opas mit Herz sind Egon Albert, Werner Baader, Bertod Müller, Sigismund Hüttlin (aus Mundelfingen), der Löffinger Franz Mühlbauer und der Reiselfinger Rudolf Duttlinger, sie werden von ihren Frauen immer tatkräftig unterstützt.