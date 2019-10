Mit einem Gläschen Sekt wurde die Jahreshauptversammlung des Vereins zur Erhaltung und Förderung der Kapelle Weiler eröffnet. „Wir wollen kein großes Fest zu unserem zehnjährigen Bestehen, aber doch zusammen anstoßen“, erklärte Vorsitzende Anette Hilpert. Die Anfänge des Fördervereins waren keineswegs problemlos und die Macher wie Peter Spiegel, Paul Hasenfratz und Georg Rieple mussten mit Blick auf den damaligen Zustand der Kapelle so manche Aussage wie „abreißen, fertig“ anhören. Doch sie wurden nicht müde für das Kleinod Weiler Kapelle zu kämpfen und unterstützt von der Stadt und Bürgermeister Norbert Brugger führten die Gespräche mit dem Fürstenhaus zum Erfolg. Nach dem Geländetausch „Wald für den Fürst“ bekam die Stadt die Weiler Kapelle. In einer Bildpräsentation erinnerte Ansgar Barth an diese arbeitsreiche und erfolgreiche Zeit.

Auch das vergangene Jahr war geprägt von zahlreichen Veranstaltungen, wie Roland Stefan erinnerte. Aus den 16 Gründungsmitgliedern sind heute 61 Mitglieder geworden, aus dem heruntergekommenen Gebäude ein sakrales Kleinod, nach zehn Jahren ist der Verein schuldenfrei und im kulturellen Leben von Dittishausen und Löffingen nicht mehr wegzudenken. Dass die Mitglieder mit ihrer Führungsspitze mehr als zufrieden sind, zeigten die Neuwahlen. So wurden Annette Hilpert und Ansgar Barth als Vorsitzende und zweiter Vorsitzender erneut in ihrem Amt bestätigt, ebenso die Beisitzer Matthias Gänsler und Hugo Wenzinger.

„Die Weiler Kapelle ist nicht nur ein sakrales Kleinod, sondern ein Ort für die Seele“, unterstrich Bürgermeister Tobias Link. Der Verein hat nicht nur dieses kulturelle Erbe wieder belebt, er bringt sich auch heute aktiv ins Vereinsleben der Region ein. Am Nikolausmarkt ebenso, wie am Osterbasar, doch vor allem ist die Weiler Kapelle auch zu einem Kirchlein geworden, in dem die Maiandacht ebenso gefeiert wird, wie die Kräuterweihe oder auch Hochzeiten. Die Mitglieder bringen sich auch Fastnacht mit ein und bei der Krimiwanderung wurde die Kapelle ebenfalls mit ins Geschehen einbezogen.