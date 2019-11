Der Handharmonika Spielring Löffingen (HHS) wird die Konzertbesucher beim Jahreskonzert am Samstag, 16. November, nicht nur mit einem anspruchsvollen abwechslungsreichen Konzert erfreuen, er hat auch so manche musikalische Überraschung parat.

Dirigent Egon Oschwald hat mit seinem Seniorenorchester „Rendez-vous musical Ösch-Concerto“ auf dem Programm. Eine interessante musikalische Begegnung für Bläser und Akkordeonorchester. Dieses Werk hat der Göschweiler Musikallrounder Gottfried Hummel komponiert, eine Hommage an die Löffinger Kultband Ösch-Fuzzys. Diese werden natürlich mit dabei sein. Achim Schropp und Dieter Vierlinger gehören dem Seniorenorchester mit dem Akkordeon sowieso so an, auf der Bühne werden noch Bläser Franz Hofmeier, Conny Schwörer und Georg Dieterle sein. Doch auch mit dem American Folks (ein Medley mit amerikanischen Volksweisen), Foxtrott oder Walzer wird das Seniorenorchester punkten.

Waldemar Lang, der Leiter des Konzert- und Jugendorchesters, hat tief in die anspruchsvolle Literaturkiste gegriffen, um das Publikum zu begeistern. Das Aushängeschild des Vereins ist das Konzertorchester, welches mit Caribbean Fantasy aus der Feder des Dirigenten Waldemar Lang einen musikalischen Glanzpunkt setzen wird. Die Komposition wurde beim Fortbildungslehrgang für Akkordeonisten des Deutschen Harmonika-Verbandes, Landesverband Nordrhein-Westfalen, in den Mittelpunkt gestellt, was die Klasse des Werkes zeigt. Daneben setzt Lang auch auf Filmmusik (Robin Hood), auf Freddie Mercury oder auf ein Medley der Charthits von Herbert Grönemeyer.

Angepasst an die Jugend ist der Beitrag des Jugendorchesters. Mit Go West von den Pet Shop Boys bis Hits von Lady Gaga, Pink Floyd oder der French-House-Musik mit Daft Punk steht Interessantes auf dem Programm.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern, sowie an der Abendkasse. Den Akkorden-Orchesterabend wird das Jugendorchester am kommenden Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle beginnen. Dann nimmt das Seniorenorchester unter der Leitung von Egon Oschwald auf der Bühne Platz, bevor das Konzertorchester mit Waldemar Lang den Abschluss bildet. Das Jahreskonzert findet in der Löffinger Festhalle statt.