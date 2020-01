Die Dorfrocker sind echte Stars geworden. Doch trotzdem verleugnen sie nie ihre Herkunft, sind fernab von Starallüren und stehen zu ihrem Zuhause, dem Dorf. So heißt ihre neue Show auch „Vom Land – Fürs Land“. Am heutigen Freitag, 10. Januar, lassen es die drei Jungs aus Unterfranken, Tobias, Markus und Philipp Thomann mit ihrer Band bereits zum dritten Mal in der Löffinger Festhalle krachen.

Das Baarstädtchen ist einer der ersten Orte auf der Tour der Dorfrocker mit ihrem brandneuen Programm. Dirndl und Lederhosen haben so in der Löffinger Festhalle am Freitagabend Hochkonjunktur. Der Titel des neunten Albums „Hallo alle Mann“ ist also Programm.

Tobias, Markus und Philipp kommen aus Unterfranken, an Löffingen haben sie nur gute Erinnerungen und freuen sich auf den Auftritt, verrät Tobias. Die drei Jungs haben die Volksmusikszene aufgemischt, sie sozusagen mit der E-Gitarre entstaubt und sie wieder populär gemacht. Die Volksmusik-Schlager begeistern heute alle Generationen, sie sind sexy und cool zugleich. Mit „Dorfkind“ haben die Dorfrocker einst auf sich aufmerksam gemacht, heute ist dieser Song zwischen Schulhof und Ballermann zu hören und nicht nur dieser Hit der Dorfrocker.

Unkompliziert, aber mit Herzblut werden sie die Bühne in Löffingen erneut rocken, mit ihrer „Luziiii“ alles in ein positives Lebensgefühl tauchen. Doch die Dorfrocken packen nicht nur ihre alten Songs aus, in ihrem neuen Album sind Ohrwürmer wie „Hey Schakeline wo ist die Vaseline“ oder „Tiefkühlpizza“. Neben der Gaudi haben die Dorfrocker noch mehr zu bieten, etwa Themen wie Freundschaften oder die musikalische Wertschätzung für die Feuerwehren.

Fast alle Karten für die Dorfrocker sind weg. Wer die Band noch hautnah erleben möchte, muss sich sputen. Karten gibt es bei allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald, beim Stadtmarketing in Löffingen oder unter www.reservix.de. Einlass in die Löffinger Festhalle ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.