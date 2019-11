Auch nach dem Jubiläumsjahr wird es in Löffingen nicht langweilig werden. 21 Vereinsvertreter haben sich mit Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke getroffen, um den Jahres-Veranstaltungskalender 2020 festzulegen. Obwohl noch nicht alle Termine hier festgezurrt sind, zeigt der Kalender schon über 100 Veranstaltungen und einige Vereinsjubiläen. So feiert die Stadtmusik im nächsten Jahr ihren 300. Geburtstag. Die Feierlichkeiten dazu beginnen mit dem Neujahrskonzert, ziehen sich über einen Fasnethock, Muttertagskonzert, Sommerkonzert sich bis zum Festbankett am 19. September. Auch ein Jugendkapellentreffen am 27. Juni ist geplant. Der Fußballclub Löffingen feiert am 10. Juli beim Festbankett seinen 100. Geburtstag. Am 21. Juli 1970 wurde von Werner Lubrich das DRLG gegründet. Diese 50 Jahre sollen am 16. Mai mit einem Festakt gefeiert werden. Der Kunstverein Löffingen verbindet den 20. Geburtstag mit dem 100. Geburtstag des Künstlers Friedrich Knödler, hierzu soll es eine Sonderausstellung im Mai geben.

Der Blick in die Vereinsgeschichten zeigen allerdings noch mehrere Geburtstage, die im kommenden Jahr gefeiert werden könnten. Auf jeden Fall haben sich die Dorfrocker zu ihrer Jubiläumstour am 10. Januar angesagt, am 1. Mai gastiert das Electric Light Orchestra. Mit dem Bahnhofsfest am 21. Juni wird die Elektrifizierung der Höllentalbahn groß gefeiert. Am 23. und 24. Mai steht die siebte Löffinger Leistungsschau auf dem Programm und auch das Städtlefest am 1. und 2. August wirft schon seine Schatten voraus. Wer mal wieder richtig Lachen möchte, für den stehen die KuTipp-Veranstaltungen und insbesondere die dritte Löffinger Lachnacht am 14. März bereit.

Die über 100 Löffinger Vereine werden sich im kommenden Jahr wieder mit vielen Veranstaltungen präsentieren. Sportlich, musikalisch, kulturell, die Vielfalt im Löffinger Städtle ist groß. So lädt der Turnerbund am 25. April zur Turngala ein, am 20. März wird der DaChor ein Konzert geben, der musikalische Start ist am 1. Januar mit dem Neujahrskonzert, es folgen das Dreikönigskonzert Unadingen, Frühlingsdoppelkonzert in Bachheim am 18. April. Am 21. November ist ein Konzert des Handharmonikaspielrings geplant, am 28. November das Konzert des Musikvereins Dittishausen, am 25. Dezember its Weihnachtskonzert in Reiselfingen, am 26. Dezember das Weihnachtskonzert Göschweiler. Dazu kommen Veranstaltungen wie Fastnacht, Vorträge, Kirchenfeste, Volkswandertage, Theater und der Heimatabend im Oktober.