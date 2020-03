„Der Laden in Dittishausen ist zu! Soll das so bleiben?“ – Mit dieser Frage geht das Team-Dorfladen am kommenden Freitag, 13. März, zur Informationsveranstaltung. Hier soll entschieden werden, ob der Dittishauser Laden, der auch als wichtiger sozialer Treffpunkt gilt, wieder eröffnet werden soll.

Fragebögen verteilt

Rund 1000 Fragebögen hat das Dorfladen-Team drucken lassen. Damit möchte man einschätzen, ob ein Bedarf eines Landmarktes in Dittishausen besteht, ob Menschen bereit sind, sich hier einzubringen und ob noch Zusatzleistungen gewünscht sind.

Zwölf Fragen

Insgesamt können zwölf Fragen beantwortet werden. Der Fragebogen kann entweder anonym oder mit Namen versehen bis zum 31. März wieder abgegeben werden. Entweder im Briefkasten im Rathaus in Dittishausen oder bei der Tourist-Info in Löffingen, aber auch per Email an die Adresse Team-Dorfladen@web.de.

Dittishausen Wie das Landmarkt-Projekt weiter voran kommt Das könnte Sie auch interessieren

Breite Streuung: Ganz bewusst wurden die Fragebögen in den Haushalten von Dittishausen, aber auch in Unterbränd und Waldhausen verteilt, ebenso beim Verkehrsverein, im Rathaus oder Hallenbad, in der Tourist-Info in Löffingen und in den Geschäften der Region ausgelegt. Auch bei der Infoveranstaltungen besteht die Möglichkeit, einen solchen Fragebogen zu bekommen oder eben über Email oder Facebook.

Dittishausen Initiativgruppe kämpft für einen Dittishauser Dorfladen Das könnte Sie auch interessieren

Bedarfsermittlung: Bei der Bedarfsermittlung geht es nicht nur darum, ob die Wiedereröffnung in Dittishausen begrüßt wird, sondern auch ganz gezielt um das Kaufverhalten, angefangen von den Einkaufszeiten, dem Einkaufsumfang, den Produktwünschen und den möglichen Zusatzleistungen. Die ersten 60 Fragebögen kamen schon zurück, freut sich Ortsvorsteherin Annette Hilpert. Tanja Kühnel, welche für den Sozialmedia-Auftritt aktiv ist, und Gaby Koberski haben schon die ersten Fragebögen ausgewertet.

Schon zahlreiche Vorschläge

Erfreut zeigten sich Denis Trendle und Maria Tröndle, dass hier auch zahlreiche Vorschläge zurückkamen. Das Team um Annette Hilpert, zu dem noch Monika Reichenbach, Ute Kienzler und Karlheinz Rontke gehören, bekam zudem positive Rückmeldungen auch in Sachen Mithilfe.

100 000 Euro werden benötigt

Um den Dorfladen bei Heinz Hilpert – hier kann man auf die gesamte Infrastruktur zurückgreifen – wieder öffnen zu können, bedarf es rund 100 000 Euro, so die Ortsvorsteherin. 50 000 Euro werden für die Einrichtung benötigt, 50 000 Euro für die Erstbestückung des Ladens. Deshalb steht vor allem die finanzielle Unterstützung im Vordergrund. Geplant sind haftungsbeschränkte Anteile zu je 250 Euro.

Anteile zu je 250 Euro

Rechnerisch bedeutet dies 400 Anteile, Dittishausen alleine kann dies kaum stemmen. Deshalb sind auch Unterstützer aus der Region, Firmen oder auch Bürger bundesweit aufgerufen, um dieses soziale Projekt realisieren zu können. Die Spender könnten über eine Tafel veröffentlicht werden, „auf jeden Fall sollen sie irgendwie belohnt werden“, so das Team.

Löffingen Dorfladen Rötenbach seit fünf Jahren erfolgreich am Markt Das könnte Sie auch interessieren

Dorfladen ein sozialer Treffpunkt: Denn der Laden soll nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit sein, sondern ein wichtiger sozialer Treff. Angedacht ist eine Cafe-Ecke mit freiem WLAN, hier könnten sich Einheimische und auch Feriengäste austauschen. Gewünscht werden auch eine Lotto-Annahmestelle und eine Paketshop-Annahme.