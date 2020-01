Eine bemerkenswerte Kontiunität in der Führungsspitze, Engagement in Sachen Weiterbildung, aber auch der Blick in die Zukunft zeichnen die Abteilungswehr Reiselfingen aus. So wurde Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach auch nach zehn Jahren in seinem Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Nicolai Saar, Kassierer Michael Werne und die beiden Beisitzer Manuel Langenbacher und Jan Werne. Lediglich der Schriftführerposten ging bei der Hauptversammlung von Kathrina Winterhalder an Dominic Frei über. Ein Zeichen, dass die Mannschaft hinter ihrer Führung steht, kommentierte Ortsvorsteher Manfred Lauble. Fort- und Weiterbildung nimmt bei der Wehr einen hohen Stellenwert ein. Allen voran geht der Abteilungskommandant, ebenso wie sein Adjudant. Nicolai Saar hat außerdem erfogreich den Zugführerlehrgang bestritten und wurde deshalb zum Brandmeister ernannt. Außerdem hat er zusammen mit Florian Burger aus Bachheim auf Kreisebene die Schiedsrichtrausbildung absolviert. Die Vernetzung geht allerdings über die Gesamtwehr hinaus. So sind Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach und neu sein Stellvertreter Nicola Saar in der Gefahrgutgruppe Hochschwarzwald anzutreffen.

Wie wichtig die Funktion der Gesamtwehr ist, zeigte der Brand der Zimmerei Sibold in Löffingen. Nur durch die Vernetzung konnte ein Übergreifen des Brands auf die angrenzenden Betriebe und deren Gebäude verhindert werden. Bernd Schwörer lobte den guten Ausbildungsstand der Reiselfinger Wehr, „Luft nach oben ist immer vorhanden“. Die Verknüpfung aller Rettungskräfte präsentierte der erste Hochschwarzwälder Blaulichttag, für den es von Bürgermeister Tobias Link bei der Versammlung großes Lob gab. Die Nachhaltigkeit dieses arbeitsreichen Tags des Ehrenamts habe in Reiselfingen zu zwei Zöglingen geführt. Außerdem konnten bekanntlich 10 300 Euro an krebskranke Kinder überwiesen werden, die an diesem Blaulichttag zusammen kamen.

Um Kommandant Fehrenbach zu entlasten, wurden Arbeitskreise gebildet, welche selbständig Aufgabenbereiche übernehmen.

Der Terminkalender der Abteilungswehr Reiselfingen ist ordentlich gefüllt. Bereits am Schmotzige Dundschdig wird die Wehr die Bewirtung übernehmen.

Die Belastungsprobe ist auf 16. Januar terminiert, an der Leistungsschau am 23./24. Mai ist die Feuerwehr aktiv dabei, am 7. Juni stehen die Leistungsabzeichen an und am 7. Juli wird es eine Probe der Gesamtwehr geben.