Oberkrainer-Klänge als Garant für ein volles Haus: Bereits zum 15. Mal lud der Musikverein Dittishausen zur Goldenen Oberkrainer-Weihnacht ins Haus des Gastes ein. Auch heuer konnten die Schwarzwaldkrainer vor ausverkauftem Haus und begeisertem Publikum ihre Krainer-Weihnacht präsentieren. Nicht nur aus ganz Südbaden kamen die begeisterten Fans, selbst eine Abteilung aus Slowenien war nach Dittishausen gekommen, um dort Oberkrainer-Musik vom Feinsten zu hören. Nur für sie gab es den "Dankeschön-Song" und "Stell dich ein in Oberkrain".

Die sechs Vollblutmusiker mit Sängerin Bettina Luetzelschwab haben sich ganz und gar der Oberkrainer-Mmusik mit typischer Besetzung von Trompete, Klarinette, Akkordeon, Gitarre, Bariton und Gesang verschrieben. Bei ihrem Auftritt in Dittishausen begeisterten sie mit dem typischen Oberkrainer-Sound mit den bekannten Songs, aber auch das eine oder andere neue Musikstück war zu hören. Die Band verstand es vorzüglich die Gäste auf ihre musikalische Reise in die Welt von Slavko Avenik mitzunehmen, aber auch für weihnachtliche Musikklänge zu sorgen. Dabei punkten sie mit handgemachter Oberkrainermusik auf hohem muisikalischen Niveau, was auch die vielen Musiker im Saal bestätigten. Musiker Michael Maier ist der Mann für die Musikauswahl und die Späße. Seit 40 Jahren ist Ludwig Saik aus Seppenhofen als Alleinmusiker unterwegs, sein Urteil lautete: "Ich bin begeistert von dieser tollen Livemusik". Der Funke zwischen den Schwarzwaldkrainern auf der Bühne sprang sofort aufs Publikum über, die Gäste sangen mit, klatschten, bezahlten aber auch die eine oder andere Runde. Es waren Rolf Riedlingr aus Löffingen und Michael Maier aus Dittishausen, die dies mit herzhaften Trinksprüchen quitierten. Gut kamen beim Konzert auch die eigenen Kompositionen im Oberkrainer-Stil und die musikalischen Schmakerl beim Publikum an.

Der Kalender der Schwarzwaldkrainer ist für das kommende Jahr wieder prall gefüllt. Der Höhepunkt ist die Teilnahme beim Avensik Festival in Slowenien im August, welches gleich drei Tage dauern wird.