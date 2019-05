Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren beim Förderverein des Freibads Dittishausen, der am Pfingstsamstag, 8. Juni, die Feiluftsaison einläutet. Das Team um den neuen Vorsitzenden, den 44-jährigen Berufskraftfahrer Joachim Bächle aus Bräulingen, ist seit vergangenem Herbst an den Arbeiten, um das Freibades wieder in einem guten Zustand zu präsentieren. Andreas Gänsler und Andreas Berkefeld werden für die Wasserqualität im Bad sorgen. Neu ist die Bepflanzung, die Johannes Weber, der derzeit die Meisterschule des Landschaftsgartenbaus besucht, angebracht hat. „Ein neues freundliches Erscheinungsbild“, informiert die Tourismusbetriebswirtin und Kassiererin des Fördervereins, Hanna Kienzler.

Viel Energie und Zeit haben die Helfer in den neuen Volleyballplatz gesteckt, der beim Jubiläumsfest (20 Jahre Förderverein) Ende Juni mit einem Volleyballturnier offiziell eingeweiht werden soll. „Dank der Unterstützung des Löffinger Bauhofs und den Gerätschaften der Firma Volz in Bräunlingen konnten die umfangreichen Erdarbeiten für die neue Sportmöglichkeit durchgezogen werden“, so Bächle. Das Schwimmbecken wurde wieder einem neuen Anstrich unterzogen und die Kabinen, sanitären Anlagen und auch die gesamte Außenanlage wurden auf Vordermann gebracht.

Für die Sicherheit der Badegäste sorgen die Badeaufsichten unter der Regie von Anette Hilpert. „In diesem Jahr haben wir vier Neue“, freut sich Hanna Kienzler, die ebenfalls zur Badeaufsicht gehört.

Als neue Kioskpächterin wurde Gabi Bächle gefunden. Auch wird es neue kostenlose Liegestühle für die Gäste geben, so der Vorsitzende. Das beheizte Freibad Dittishausen ist ein Geheimtipp mit der großen Liegewiese, dem Planschbecken mit Sonnensegel für die Kinder, dem Nichtschwimmerbecken und dem Schwimmbecken mit dem Ein- und Drei-Meter-Brett.

Spielmöglichkeiten und Spaß gibt es auch beim Tischtennis oder auf dem Fußballplatz.

Gleich zwei Mal Grund zum Feiern gibt es im Freibad Dittishausen, so feiert nicht nur der Förderverein seinen 20. Geburtstag, vor 50 Jahren wurde das Dittishauser Bad, als erstes beheiztes Freibad in ganz Baden-Württemberg eröffnet.

Die Eröffnung der Dittishauser Freibadsaison ist am Pfingstsamstag, 8. Juni, um 10 Uhr. Hier wird es auch die Saisonkarten geben, ansonsten sind diese im Interhomebüro erhältlich.