„Wir fühlen uns hier richtig wohl“, erklären die 67-jährige Monika und ihr 71-jährige Ehemann Jürgen Baum. Seit 25 Jahren fährt der gelernte Dachdecker von Thüringen in den Schwarzwald. „Die ersten 14 Jahre war Enkel Christoph noch bei diesen Urlaubsreisen in den Hochschwarzwald mit von der Partie“, erzählt Jürgen Baum.

Von Esperstett im Kyfferhäusergebirge sind es immerhin 570 Kilometer bis in den Löffinger Ortsteil Dittishausen. Seit auch Monika Baum Rentnerin ist, sie war Köchin und im Sevice auf dem Fernsehturm des Kyffhäusergebirges tätig, kommen die Thüringer mindestens einmal Mal pro Jahr nach Dittishausen, um hier Ferien zu machen. Anfangs wohnte das Ehepaar im Gasthaus, später zogen sie dann in ein Appartement im „Hochhaus“, dem markantesten Dittishauser Gebäude. Obwohl die Familie Baum in Dittishausen ihren Urlaubsort gefunden hat, sehen sie die zurückgehende Infrastruktur kritisch. „Anfangs war das Gastronomieangebot noch gut bis sehr gut und vor allem gab es auch ein Café. Heute müssen wir nach Löffingen fahren“, sagt Monika Baum, während ihr Mann bestätigt: „Früher haben wir den Kaffee und Kuchen noch im Ort genießen können.“

Für ihre Treue zum Ferienort konnte Jessica Scherzinger, Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, nun die Gäste auszeichnen.

Dabei gab es auch interessanten Gesprächsstoff über das Leben in der ehemaligen DDR. „Es war nicht alles schlecht, vor allem die Kindergärten, aber trotzdem sind wir glücklich, dass die Mauer gefallen ist, sonst hätten wir Dittishausen nicht für uns entdecken können“, informieren die Baums. Frisch erholt und mit der Ehrung im Gepäck, geht es nun wieder zurück, um zusammen mit den Familien ihrer drei Kinder und Freunden die goldene Hochzeit zu feiern.

