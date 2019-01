Die Segelflieger Reiselfingen sind schuldenfrei, können eine gute sportliche Bilanz vorweisen und doch plagen sie Nachwuchssorgen. Ausbildungsleiter Rudolf Baderschneider konnte zwar über das erfolgreiche Audit berichten, was die acht Fluglehrer zu weiteren Ausbildungen berechtigt, doch es fehlen die Flugschüler. Anfang 2018 gab es noch sieben, am Ende blieben noch drei. "Studium, Schule oder einfach keine Lust mehr", seien die Beweggründe der Schüler gewesen. Diese Tatsache führte zu einer Kooperation mit anderen Segelflugvereinen der Region. Unter der Federführung von Donaueschingen werde nun die Theorie in Donaueschingen angeboten. "Wir brauchen dringend Nachwuchs, egal ob Jung oder Junggebliebene", so der Appell von Baderschneider. "Warum nicht auch zu einem späteren Alter in diesen faszinierenden Sport einsteigen".

Um die Begeisterung beim Fliegen zu wecken, geht die Segelfluggruppe Reiselfingen neue Wege. So informierte Vorsitzender Markus Halbig über den Schnuppersegelflugkurs, der nun erstmals bei der Volkshochschule im Frühjahr angeboten werde. Dieser Einführungskurs ist auf 2,5 Tage ausgerichtet. "Segelfliegen ist ein Sport für fast jedes Alter", so Vorsitzender Halbig. Der Schnupperkurs umfasst Theorie und vier Starts. Voraussetzung sind lediglich eine gute körperliche Gesundheit, maximal 100 Kilogramm und eine Größe von maximal 1,90 Meter. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Auf acht Personen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Der Termin ist am Freitag, 3. Mai.

Wer beim Schnuppern Lust bekommen hat, kann innerhalb zwei bis vier Jahren den Segelflugschein absolvieren. Wie viel Spaß das Fliegen macht, zeigte die Jugendgruppe, die sich im Verein vielfach einbringt, angefangen vom Ziel-Landewettbewerb bis hin zum Sunrise-Sunset-Fliegen. Bei den Neuwahlen wurde der 26-jährige Sascha Kaiser aus Zürich zum neuen Jugendleiter gewählt. Als Stellvertreter bekam der 16-jährige Andreas Mühlbauer das Vertrauen ausgesprochen.

Der Terminkalender der Segelflieger zeigt schon einige markante Punkte. So soll am 21. März das Anfliegen erfolgen, am 22. Juni ist das Sunrise-Sunset-Fliegen, am 27. Juli ist das Fluglager geplant, der Ziellande Wettbewerb soll am 3. Oktober stattfinden und das Abfliegen ist für den 9. November geplant.

Informationen im Internet:

http://www.sfg-reiselfingen.de