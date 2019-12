Über die Weihnachtsfeiertage kommen die Musikfreunde in der Region Löffingen auf ihre Kosten. Konzerte der verschiedensten Musikrichtungen locken.

Neujahrskonzert: Mit dem Neujahrskonzert eröffnet die Stadtmusik auch ihr Festjahr anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens. Ein Jubiläum, welches mit mehreren musikalischen Höhepunkten gefeiert werden soll. Thomas Epple, seit 1999 Dirigent und musikalischer Leiter der Stadtmusik, will das ohnehin schon hochkarätige Neujahrskonzert am 1. Januar durch den Stargast Michael Wolkober noch steigern. Der studierte und mehrfach ausgezeichnete Musiker wird die von Johan de Meij komponierte dreisätzige Komposition T-Bone-Concerte als Solo-Posaunist zu Gehör bringen. Neben ihm werden auch die Flöten, Oboen, Klarinetten, Hörner und Fagotte bei diesem schon der Höchstklasse angesiedelten Werke besonders gefordert. Freuen dürfen sich die Besucher auf viele weitere musikalische feudale Werke, wobei „Flashing Winds“ von Jan van de Roost den Musikern alles abverlangen wird. Auf der Bühne werden auch das Jugendblasorchester und das Vororchester Platz nehmen, um die Gäste zu erfreuen. Das Neujahrskonzert beginnt um 20 Uhr. Karten können im Vorverkauf bei der Tourist-Info, dem Schuhgeschäft Schmid, den aktiven Musikern oder unter karten@stadtmusik-loeffingen.de erworben werden.

Musikverein Reiselfingen : Der Musikverein Reiselfingen eröffnet die Weihnachtskonzerte am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 19 Uhr in der Dietfurthalle. Der neue Dirigent Henry Heizmann hat ein spannendes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt mit moderner und auch traditioneller Musik. So stehen beispielsweise neben den Märschen „Allgäuland" von Kurt Gäbele oder dem „Astronauten-Marsch", der böhmisch-mährischen anspruchsvollen Marschmusik auch „Ride" von Samuel R. Hazo, ein modernes sehr schwieriges Konzertwerk auf dem Programm. Kraftvoll und einfühlsam ist „The Witch an the Saint". Einen besonderen Hörgenuss wird Mark Kaltenbrunn bieten bei mit „Klezmers Fantasie". Bei dieser jüdischen Musik wird er als Solo-Klarinettist die rumänisch, russische und Roma-Musik aufblühen lassen.

Trachtenkapelle Göschweiler: Zum siebten Mal wird die Trachtenkapelle Göschweiler unter der Leitung von Martin Sedlak mit einem vielfältigen Programm am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 20 Uhr, im Bürgersaal die Gäste unterhalten. „Blasmusik ist unsere Leidenschaft und dies wird auch das Konzert ausdrücken", informiert der Dirigent. So hat er zu Beginn schon ein kleines Schmakerl gesetzt, das vertonte geistliche Gedicht Dietrich Bonhoeffers, welches der junge Komponist Martin Scharnagl anlässlich des Freiluft-Festivals Woodstock der Blasmusik speziell für das Blasorchester arrangiert hat. Hinzu kommen farbenfrohe Polkas, gefühlvolle Walzer oder auch ein bedeutender Marsch. Auch der modernen Musik wie dem Pop-Medley „Toto-Total" oder auch der Rockvariante von „Santiano„ wurde Platz eingeräumt. Freuen dürfen sich die Zuhörer auf die Solos der Trompeten, Klarinetten, Tenorhorn, Flügelhorn und Bariton, hier hat Flake ganz unterschiedliche Musikrichtungen für seine Solisten ausgesucht.

Oberkrainermusik und Jazz: In Dittishausen werden nach Weihnachten gleich zwei ganz unterschiedliche Musikrichtungen geboten. Am Freitag, 27. Dezember, sind die Schwarzwaldkrainer ab 20 Uhr im Haus des Gastes präsent und laden zu ihrer Goldenen Oberkrainerweihnacht ein. Am Sonntag, 29. Dezember, ist die Doubletown Bigband ebenfalls im Haus des Gastes mit ihrem Jahresabschlusskonzert zu hören. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr

In Dittishausen werden nach Weihnachten gleich zwei ganz unterschiedliche Musikrichtungen geboten. Am Freitag, 27. Dezember, sind die Schwarzwaldkrainer ab 20 Uhr im Haus des Gastes präsent und laden zu ihrer Goldenen Oberkrainerweihnacht ein. Am Sonntag, 29. Dezember, ist die Doubletown Bigband ebenfalls im Haus des Gastes mit ihrem Jahresabschlusskonzert zu hören. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr Kein Weihnachtstheater: Die geplante Theateraufführung in Bachheim wird aufgrund eines Todesfalles abgesagt.