Gemeinsam sich als große Ösch-Musiker-Familie zu präsentieren, brachte so manche Überraschung beim Ösch-Konzert mit sich. Nicht nur die Musikvereine aus Göschweiler, Unadingen, Dittishausen, Reiselfingen, Bachheim und Rötenbach bewiesen dies in ihren Auftritten, sondern Dirigent Thomas Epple sorgte hier mit der Stadtmusik für ein großes Hallo. Bekannt ist die Stadtmusik für ihre symphonische Blasmusik und so mancher Kritiker bemängelt das Fehlen von Märschen bei den hochkarätigen Neujahrskonzerten. Doch nun zeigte sie jeder Kritik zum Trotz, dass sie auch Polka kann. Als Zugabe krönte sie ihren Auftritt mit der Polka „Auf der Vogelwiese“ von Josef Poncar, durch Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten bekannt gemacht. Da gab es für die 300 Musiker und die vielen Gäste im Saal kein Halten mehr.

Natürlich durfte bei diesem Ösch-Festkonzert im Löffinger Jubiläumsjahr das Löffinger Lied nicht fehlen. Allerdings waren die Gäste bei diesem alemannischen Rock nicht ganz so textsicher. Da musste die Stadtmusik schon ordentlich mitsingen. Während die Ösch-Musiker mit traditioneller, konzertanter, teilweise auch rockig-poppiger Literatur glänzten, imponierte die Stadtmusik mit ihrem symphonischen Musikstil. „Let Me entertain you“ von Robbie Williams war sicherlich das Motto des Abends. Unterhalten wurden die Gäste sicherlich und so mancher ging positiv beschwingt nach Hause.

Für die Musikvereine stehen nun Jahreskonzerte und Veranstaltungen an. In Dittishausen am 30. November mit der Verabschiedung von Dirigent Wolfgang Wehrle, in Reiselfingen und Göschweiler stehen die Weihnachtskonzerte an, in Bachheim das Weihnachtstheater und in Unadingen blickt man schon aufs Dreikönigskonzert.

Die Stadtmusik wird bereits am 3. November beim Kirchenkonzert zu hören sein. Um 17 Uhr stellt Dirigent Thomas Epple das Konzert unter das Motto 1200 Takte, für die Stadt, Jubiläumsgrüße, bunte Musik, wunderbare Melodien, Konzerterlebnis, Spannung und Lust auf Musik. Im Mittelpunkt steht die dreiteilige Suite Jubiliere von James Swearingen.

Beim Kirchenkonzert werden wieder die Kunstkalender, die in Kooperation mit dem Haus Lebensheimat entstanden sind, zum Verkauf angeboten. Diese stehen heuer unter dem Motto „Geburtstag der SML – 300 Jahre“, den die Stadtmusik feiert im kommenden Jahr feiert. Die Kalender können auch unter kalender@stadtmusik-loeffingen.de erworben werden.