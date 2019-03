Es war kein geringerer als der Autor Berjnhard Baader, der 1859 in seinen Volkssagen aus dem Land Baden die Geschichte der "Teufelsritze" erzählt: "Am Vorabend von Nikolaus vermummten sich in Dittishausen zwölf Bursche als Pelznikel und gingen umher in die Häuser. Als sie auf die Wohnung eines gottseligen Mannes zukamen, bemerkte derselbe, daß es dreizehn seyen; in seiner Stube waren es dann nur zwölf und nachher auf der Straße abermals dreizehn. Dieses kam ihm so verdächtig vor, daß er sie ans Haus zurück rief und alle mit Weihwasser besprengte. Da fuhr der dreizehnte mit fürchterlichem Gebrülle davon in die Lüfte. Hierbei kratzte er in den Giebel des Nachbarhauses mehrere zollbreite, bogenförmige Ritze, welche durch den Verputz bis in den Stein gehen und nicht mehr vertilgt werden können."

Dieser eine, so informierte der Vorsitzende der neue Fasnetgruppe, Matthias Schneider, streife seit dieser Nacht in den Wäldern umher und wenn der Winter naht, ruft er die zwölf zu sich, um wieder unter den Menschen zu wandeln. Alle seine Pelznikel-Kollegen hat er noch nicht gefunden, aber doch schon Matthias Schneider, Lukas Willy , Mike Bruder, Susanne Willy, Kai Bruder und Ottmar Willy sowie die drei Nachwuchs-Pelznikel Marius Schneider,Ronja Schneider und Niklas Willy.

Die Pelznikel sind keine Perchten (in den Rauhnächten anzutreffen), sondern kommen aus der Dittihauser Sagenwelt. Ihre Masken hat Holzbildhauer Simon Stiegler aus Schluchsee geschnitzt. Mitkreiert hat die aus Lindenholz gefertigte Maske, mit dämonisch-fratzemhaften Ausdruck, der Bau- und Möbelschreiber und Vorsitzende Matthias Schneider. Mit den ausladenen Hörner ist jede Maske individuell. Auch das Häs hat seine Eigenheiten und besteht aus schwarzen Lederhosen, einer Patchwork-Lederjacke und einer Ziegenfellweste. Am Häs sind vier Messingglocken angebracht und zwei gelbe Schellen. Letztere stehen für "Narren gegen Gewalt im Narrenhäs".

Kontakt: Matthias Schneider, Telefon: 01729462989, oder unter:

http://www.pelznikel.de