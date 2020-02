Sie sind unternehmerisch aktiv, tragen vielfältige Verantwortung, sind organisiert und haben große Ziele – so könnte man die Unternehmerfrauen des Hochschwarzwalds charakterisieren. Obwohl die 1976 ins Leben gerufenen „Unternehmerfrauen im Handwerk, Arbeitskreis Hochschwarzwald„ (ufh) mit neuen Ideen neue Wege einschlagen, haben sie Nachwuchssorgen. Das Durchschnittsalter liege bei 60 plus, wie die Vorsitzende Michaela Knöpfle aus Löffingen berichtet. „Die Generationen 40 und 50 sind stark in Unterzahl“, sagt die Vorsitzende. Erfolgreich war im vergangenen Jahr eine Veranstaltung „Face-Reading“ mit über 40 Damen. Trotzdem ging die Zahl der Mitglieder zurück, was Unternehmensaufgaben mangels Nachfolger geschuldet war. Bei der Diskussion ging es auch um die Namensdefinition. So denkt man daran aus den Unternehmerfrauen im Handwerk und Mittelstand, Unternehmerfrauen allgemein oder Handwerk, Gewerbe und Dienstleistung zu machen. Obwohl bereits jetzt schon der Verein auf dieses Sparten erweitert sind, könnte eine Namensänderung dies nochmals unterstreichen.

Derzeit hat der Verein noch 37 Mitglieder. Diese waren mit ihrem Vorstand zufrieden, wurde doch das gesamte Team um weitere zwei Jahre in seinen Ämtern bestätigt. So wird weiterhin Michaela Knöpfle den Unternehmerfrauen vorstehen, an ihrer Seite Stellvertreterin Heike Gollrad aus Neustadt, Schriftführerin Andrea Faller und Kassiererin Ursula Reuter, beide aus St. Märgen, sowie die Beisitzerinnen Elvira Schwörer aus Löffingen und Mechthild Löffler aus St. Märgen.

Zukunftsorientiert geht es im Jahr mit zahlreichen Angeboten weiter. So steht am 22. April eine Betriebsbesichtigung mit Impulsvortrag beim Bergsportausstatter Vaude in Tettnang an. Am 27. Mai dreht sich alles um Schokolade bei Lisa Hirt in Titisee-Neustadt. Interessant für alle Generationen dürfte der Besuch im europäischen Parlament in Straßburg am 17. Juni sein, am 17. Juli steht Onlinemarketing mit Daniela Hepting auf dem Programm. Im September wird ein Ersthelferkurs beim DRK Löffingen angeboten, im Oktober wird man sich der Thematik E-Mobilität und im Dezember „Digitalisierung und Gesundheit“ widmen. Als nächstes wird Steuerberater Hubert Katla aus Löffingen im März über „Neus vom Finanzamt“ berichten.