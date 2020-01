Der Name Dorfrocker ist Programm. Wenn die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann auf die Bühne kommen, rockt der Saal und die Stimmung steigt zum Kochen. Sie treffen nicht nur den Nerv der Zeit mit ihrer modernen Volksmusik, sie sind auch trotz ihres Erfolgs die Dorfkinder von nebenan geblieben. Berührungsängste haben die drei Vollblutmusiker nicht. Dass sie vom Dorf kommen, aus dem unterfränkischen Kirchaich, daraus machen sie keinen Hehl, ganz im Gegenteil, sie machen mit ihrem Partyrock das Dorfleben wieder attraktiv. Nun kommen die drei Volksrock`n`Roller“ bereits zum dritten Mal nach Löffingen. Am Freitag, 10. Januar, treten sie ab 20.30 Uhr in der Festhalle auf.

Löffingen Wenn die Dorfrocker auftreten, ist super Stimmung garantiert Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben super Erinnerungen an Löffingen mit tollen Festen in der Halle und kommen von daher gerne wieder“, erklärt Markus, der mit Akkordeon und Bass die Bühne rockt. Sein Bruder und Sänger Tobias ergänzt: „In Löffingen haben wir eine tolle Gastfreundschaft erfahren auch mit Alt-Bürgermeister Norbert Brugger„. „Nach dem ersten Auftritt hatten wir mit ihm und seiner Familie noch eine recht lange Nacht und feierten bis in den frühen Morgen“, erinnert sich der dritte Dorfrocker und Gitarrist Philipp. Natürlich hoffen die Dorfrocker, die erst an Weihnachten wieder bei einem TV-Auftritt zu sehen waren, dass in Löffingen wieder viele feierfreudige Menschen aus der gesamten Region kommen, um über alle Generationen hinweg ein tolles Musikfest zu feiern.

„Der Auftritt findet im Rahmen unserer gerade beginnenden Tour ‚Vom Land, für´s Land‘ statt, sodass etliche neue Songs mit im Repertoire dabei sein werden“, verrät Markus. Zusammen mit der Liveband, Keyboarder Freddy, Drumer Fips und Gitarristen Jens werden sie mit den neuen Gute-Laune-Songs wie „Feuerwehr„, „Bimber Bumber“ oder „Siegfried & Roy“ das Publikum begeistern. Seit 13 Jahren erobern sie die Bühnen dieser Welt, etwa bei Florian Silbereisen oder Shows im Inn- und Ausland. Doch die Dorfocker sind ihren heimatlichen und dörflichen Wurzeln treu geblieben, was sie auch auf ihrer neuesten Tour aufzeigen. Erfolgreich und doch bodenständig werden sie auch in Löffingen nicht nur ihre neusten Songs präsentieren, sondern natürlich die Hits wie „Lutzzi“, „Dorfkind“ oder „Vogelbeerbaum“. Mit Lederhosen und E-Gitarre haben die drei Jungs aus dem Fränkischen die Volksmusik entstaubt und mischen mit poppig-rockigem Sound die Musikszene auf.

Schon 2014 und 2017 haben sie mit ihren Hits das Baarstädtchen erobert und si hofft auch der Veranstalter – das Stadtmarketing Löffingen – wieder auf einen Erfolg. Ihre Alben landeten alle in den Top 10 der deutschen Charts und 2017 wurden sie für den Echo (einen renommierten Musikpreis Deutschlands) nominiert.

Das Party-Trio sorgt für Stimmung im fernen Kanada, ebenso wie im legendären Bierkäfig auf Mallorca oder bei den Rock-Festivals, wie zuletzt in Südtirol vor tausenden von Zuschauern.

Die Dorfrocker kommen am Freitag, 10. Januar, nach Löffingen. Die Festhalle wird um 18.30 Uhr geöffnet, die Party beginnt um 20.30 Uhr. Noch gibt es Karten bei allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, unter www.reservix.de oder auch beim Stadtmarketing Löffingen für 17 Euro, hier gibt es auch vergünstigte Gruppenkarten ab zehn Personen.