von Thomas Schröter

Die Konzeption für den Friedhof in der Kernstadt hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung abgesegnet. Sie dient als Grundlage für die zielgerichtete Entwicklung des Friedhofs in den kommenden Jahrzehnten. Außerdem hat das Stadtparlament Planungsleistungen für erste Maßnahmen vergeben, die aus der Konzeption hervorgehen und bereits ab dem kommenden Jahr schrittweise in die Umsetzung gehen können. Mit den Arbeiten betraute der Gemeinderat das Beratungsunternehmen Weiher aus Freiburg, das bereits mit der Entwicklung der Friedhofskonzeption betraut war. Bevor das Stadtparlament grünes Licht für die Konzeption und die weiteren Planungsarbeiten gab, skizzierte Tobias Weiher, Geschäftsführer der Firma Weiher, die Eckpunkte des Planwerks sowie der Maßnahmenplanung und ging aus Fragen aus den Reihen des Gemeinderats ein.

Die Konzeption: In die Friedhofskonzeption in der jetzt verabschiedeten finalen Fassung sind Punkte berücksichtigt, die bei und im Nachlauf zur Vorstellung der Entwurfsfassung im Gemeinderat, bei einer Bürgerinformation sowie bei einem Strategietag, an dem unter anderem der Gemeinderat und die Stadtverwaltung beteiligt waren, eingeflossen. Das Grundmodell für die Neugestaltung des Löffinger Friedhofs sieht einen großzügig bemessenen Übergang vom Kurpark in einen Friedpark vor, der seinerseits in den bestehenden Friedhof mündet. Es sieht sowohl eine landschaftsgestalterische Betonung der West-/Ost und der Nord-/Südachse vor und ist – eine besondere Herausforderung angesichts der Hanglage des Löffinger Friedhofs – barrierefrei angelegt. Aufbauend auf dem Bestand ist darüber hinaus eine großzügige, schattenspendende Begrünung vorgesehen. Vor der Friedhofskapelle soll eine Freifläche geschaffen werden. Im Friedpark sind unter anderem „pflegeleichte“ Bestattungsformen Flächen zu schaffen für diese und weitere so genannte alternative Bestattungsformen – darunter fallen beispielsweise Friedfelder, Urnenbäume und anonyme Bestattungsfelder – war eine der Vorgaben, die der Gemeinderat vom Start weg für die Friedhofskonzeption gemacht hatte und die, wie Tobias Weiher bestätigte, auch aus den Reihen der Bürgerschaft gefordert wurden.

Aussegnungshalle: Die Frage nach einer neuen, großzügiger bemessenen und in technischer Hinsicht besser ausgestatteten Aussegnungshalle wird Gegenstand der jetzt in Auftrag gegebenen vertieften Maßnahmenplanungen sein. Ein Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, wo eingeeigneter Standort dafür wäre und mit welchen Kosten dafür zu rechnen ist. In Verbindung damit gilt es auch zu klären, welche Funktion der Friedhofskapelle künftig zukommen soll. Eine Frage dabei lautet, ob die Kapelle und ihr Vorplatz, eine technische Aufrüstung mit Kühlboxen und die Verortung einer WC-Anlage in Nähe der Kapelle vorausgesetzt, künftig ausreichend sein werden. Die Meinungen zum Thema Aussegnungshalle gehen im Gemeinderat nach wie vor weit auseinander. Während beispielsweise Marlene Müller-Hauser (CDU) auf die möglichst rasche Realisierung einer Aussegnungshalle drängt, will Rudolf Gwinner davon überhaupt nichts wissen. Dieter Köpfler (SPD) wies darauf hin, dass in der mittelfristigen Finanzplanung keine Mittel für eine Aussegnungshalle eingestellt sind.

Weitere Maßnahmen: Die weiteren, vertieften Planungen widmen sich den neuen Bestattungsformen, der Verortung eines oder mehrerer Behindertenparkplätze, der dezentralisierten Neuordnung der Müllentsorgung und der landschaftsgestalterischen Betonung der Ost-/Westachse. Auch die Frage nach dem „Ob“ und „Wie“ eines barrierefreien Südeingang wird verfolgt. Die im Entwurfsstadium der Konzeption noch vorgesehene baulich aufwändige Rampenlösung stieß im Vorfeld weder bei den Stadträten noch in der Bevölkerung auf ungeteilte Zustimmung.

