von Thomas Schröter

Bevor der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung den Abbruch des Farrenstalls und des früheren Postgebäudes auf dem ehemaligen Bauhofareal in Auftrag geben konnte, musste Bürgermeister Tobias Link sich der Kritik erwehren, die FDP/FW-Stadträtin Isabell Meßmer erhoben hatte. Der Informationsfluss der Stadtverwaltung zum Thema Bebauung ehemaliges Bauhofgelände sei intransparent verlaufen, äußerte Meßmer. Außerdem spreche alles für eine reine Wohnbebauung des Areals und das nicht nur, weil sich aufgrund einer privaten Initiative die Chance eröffnet habe, den Farrenstall zu erhalten.

Gegen Meßmers Kritik verwahrte sich nicht nur der Bürgermeister, sondern auch altgediente Stadträte, darunter Martin Lauble (CDU) und Georg Mayer (SPD). Von Intransparenz könne keine Rede sein, zumal der Gemeinderat das Thema in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich beraten habe. Auch die Entscheidung des Gemeinderats, das Ex-Bauhofareal mit einer Kombination aus Hotel und Wohnbebauung zu belegen, sei im Rahmen eines Wettbewerbs, in dem drei konkurrierende Modelle öffentlich beraten wurden, gefallen. Am eingeschlagenen Weg könne man nicht rütteln, auch wenn es höchste Zeit sei, mit den Investoren Vorverträge zu schließen, um Planungssicherheit zu schaffen, betonte Georg Mayer.

Die Abbruch- und Entsorgungsarbeiten für Farrenstall und ehemaliges Postgebäude vergab der Gemeinderat schließlich an die Firma Kult aus Oberried. Das Unternehmen hatte, wie Stadtbaumeister Udo Brugger erklärte, mit einem Preis von rund 225 500 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Bereits ab Montag, 25. November, soll laut Brugger mit dem Abriss des Farrenstalls begonnen werden. Über die Wintermonate sollen dann zunächst die Innenräume des früheren Postgebäudes in Angriff genommen werden, im Frühjahr 2020 erfolge dann der komplette Rückbau des Gebäudes.