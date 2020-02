Fest in Narrenhand ist das Baarstädtchen Löffingen und das Löffinger Ösch. Der Schmutzige Dunschdig ist gekennzeichnet durch die Straßenfasnet mit den vielen kleinen kreativen Gruppen, der Entmachtung der Lehrer mit dem Narrengericht und dem Aufstellen des 25 Meter hohen Narrenbaums von den 20-er. Diese haben in Löffingen eine Sonderstellung und werden unter dem Narrenbaum auf die Laterne vereidigt. „Linke Hand ans Rechte Herz, rechte Hand an die Laterne“ so beginnt der Schwur der 20-er, die sich danach ewig der Löffinger Fasent verschrieben haben.