Der erste Hochschwarzwälder Blaulichttag findet am 19. Mai in Löffingen statt. Wer kam auf diese Idee und weshalb wurde Löffingen als Austragungsort gewählt?

Benitz: Die Idee kam von mir. Ich wollte einmal alle Rettungskräfte und deren Arbeit der Bevölkerung präsentieren. Wir möchten zeigen, was wir gemeinsam bei Unfällen, Bränden und Katastrophen leisten, doch jede Institution sollte auch ihr spezifisches Fachgebiet vorstellen können. Ein weiterer Punkt ist die Nachwuchsarbeit, jeder bemüht sich mit Nachwuchs. Nicht zuletzt war es mir auch wichtig Kontakte zu pflegen und uns näher kennenzulernen. Die Infrastruktur in Löffingen habe ich durch die Leistungsschauen gekannt und als ideal empfunden. Als auch Bürgermeister Tobias Link und der Stadtrat ihre Zusage gaben und ich auch noch auf Karlheinz Rontke als Mitstreiter zugreifen konnte, waren die Würfel gefallen. Die Unterstützung von der Stadt Löffingen ist enorm.

Welches Ziel wird mit dieser Veranstaltung verfolgt?

Benitz: Wir müssen die Wertschätzung des Ehrenamts verbessern, denn ohne diese bricht die Hilfe für die Bürger zusammen. Leider ist dies bei vielen Verantwortlichen noch nicht angekommen. Deshalb bin ich froh, dass Innenminister Thomas Strobl kommt, der sich den Fragen stellen wird. Ebenso Landrätin Dorothea Störr-Ritter welche die Schirmherrschaft übernimmt.

Löffingen Wo Rettungsorganisationen um Nachwuchs werben Das könnte Sie auch interessieren

Welche Blaulichtorganisationen sind mit dabei?

Rontke: Es sind alle Institutionen mit Blaulicht, so die Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz, Technisches Hilfswerk, Bergwacht, BRH-Rettungshundestaffel Löffingen, DRK-Rettungshundestaffel Hochschwarzwald, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Bundes- und Landespolizei und die Reiterstaffel der Polizei, sowie die Kreisverkehrswacht Hochschwarzwald.

Löffingen Welches runde Jubiläum die Jugendfeuerwehr Löffingen feiert Das könnte Sie auch interessieren

Was erwartet die Besucher?

Rontke: Jede Organisation wird sich selbst präsentieren. So wird die Jugendfeuerwehr Löffingen einen Zeittunnel ihrer 50 Jahre durchlaufen. Auf der Bühne vor der Festhalle wird die Rettungskette vom Unfall über den richtigen Notruf, das Eintreffen der Rettungskräfte bis hin zum Abarbeiten der einzelnen Aufgaben dargestellt. Das DLRG wird zusammen mit dem THW im großen einiges präsentieren und so gibt es an jedem Stand eine Präsentation, wobei speziell auch an die Kinder gedacht ist. Hinzu kommen noch Vorträge von der Landespolizei.

Trotz des großen vielfältigen Angebots wird kein Eintritt verlangt, welche Institutionen möchten Sie unterstützen?

Benitz: Von Anfang an war klar, dass diese Veranstaltung eine Benefizveranstaltung werden soll. Der gesamte Erlös geht an den Bundesverband Kinderhospiz in Lenzkirch und das Kinderhospiz Kuckucksnest Titisee-Neustadt. Beide Organisationen werden sich beim Blaulichttag ebenfalls präsentieren.

Bereits am Vorabend wird das Bundespolizeiorchester München erwartet.

Rontke: Dies wird ein richtiges musikalisches Highlight, wenn die Berufsmusiker in der Löffinger Festhalle auftreten. Musik vom Allerfeinsten.

Wie finanzieren Sie diese Großveranstaltung? Werden Sie von Sponsoren unterstützt?

Benitz: Wir bekommen Unterstützung von den Gemeinden Löffingen, Titisee-Neustadt, Eisenbach, St. Märgen, Friedenweiler und Hinterzarten. Natürlich ist bei diesem Blaulichttag das Ehrenamt ganz oben angesiedelt. So kommt das DRK mit der Feldküche und übernimmt die Bewirtung vor der Festhalle und Mensa, alle Feuerwehren sind an den Grillständen und auch die Löffinger Hexen sorgen für das Speiseangebot.

Wie lange laufen die Vorbereitungen und wer gehört zum Organisationskomitee?

Benitz: Vor zwei Jahren habe ich diese Idee bei einer Dienstbesprechung der Feuerwehrkommandanten vorgestellt und vor einem Jahr nach einer ganz konkreten Antwort gebeten. Christian Heizmann, Abteilungskommandant der Feuerwehr Löffingen, hat sofort zugesagt, die anderen zogen dann nach. Im November 2017 haben wir angefangen, uns über die Durchführung eines Blaulichttags Gedanken zu machen und ein Organisationskomitee gebildet. Jeder hat seine spezielle Aufgabe.

Rontke: Der Chef des Ganzen ist Gotthard Benitz, bei dem auch alle Fäden zusammen laufen. Sein Stellvertreter ist Christian Heizmann, der als Bauhofleiter und Abteilungskommandant zusammen mit Manfred Lauble vom DRK für die Infrastruktur verantwortlich ist. Katharina Winterhalder ist die Schriftführerin, Frank Neugart ist für die Finanzen zuständig, Jörg Ganter ist für dass Catering verantwortlich und Bernd Schwörer gehört dem Komitee in Funktion als Gesamtkommandant an. Ich selbst bin für das Marketing verantwortlich.

Fragen: Silvia Bächle