Komplett gefüllt war das Haus des Gastes beim Zunftabend der Dittishauer Vereine. Von der erstes Minute an erlebte das närrische Volk einen abwechslungsreichen kreativen Narrenabend, gespickt mit erfrischenden Sketchen, tollen Tänzen, mancherlei Kuriositäten durch die beiden Ansager Alexander Maier und Andreas Köpfler, dem heiteren Zuschauerspiel durch Ludwig Speth und Petra Vetter und durch die musikalischen Beiträge der Alpensahne.

Der Saal stand Kopf, als der Musikverein unter der Leitung von Bianca Limberger mit Luftpumpen zu einem etwas anderen Konzert einlud, das mit dem Cancan von Lisa-Marie und Jaqueline zum absoluten Gipfel führte. Lachsalven pur gab es beim Auftritt der Trainingsgruppe, die direkt ins Cinema Dittishausen zur Premiere "Der weiße Hai vom Kirnbergsee" führte. Was die Besucher in der ersten Reihe erlebten, war allerdings weniger dem Film als dem Liebespaar geschuldet, das leider nicht nebeneinader sitzen konnte. Doch hier konnten Petra Vetter, Laurin Vetter, Änder Glod, Lisa Merz, Sarah Zumsein, Anna-Kathrin Wölfle, Sabrina Indlekofer, Chrsitne Baumann, Denis Burghard, Anna Buchmeier und Nicola Baumann mit ihrer Mimik und Gestik absolut punkten.

Punkten konnten auch die Taborhexen – nicht nur mit ihrer herrlichen Ansagetaktik – sondern auch mit ihrer Version einer abgespeckten Gerichtsverhandlung. An dessen Ende Richter Stefan Bürer den Angeklagten Manuel Maier zu drei Wochen Türkei-Urlaub verdonnerte ("Das ist billiger als der Knast."). Als echte Showtalente zeigten sich die Geißens mit ihrer "Hisorty of Joke" mit fliegenden Torten und die singenden Mülleimer des Klärhüsli. Einen runden Geburtstag feierten die Tanzmädels Six up, die zum zehn Mal auf der Fasentbühne standen. Tänzerisch top, doch dafür hatten die Girls ganz tief in die frivole Schublade der Songs gegriffen, präsentierten sie die "heißen Hüpfer".