„De Huet mueß mit“ lautet die Aufforderung des Freibad Fördervereins Dittishausen zum Freibadfest am kommenden Samstag. Die Hut-Aktion sorgt für viel Spaß und überrascht die Veranstalter sind immer wieder überrascht, wieviele Kopfbedeckungen es gibt. Natürlich darf aber auch der zum Fest, der keinen Hut findet. Ab 16 Uhr ist das Freibad geöffnet.

Musikalisch hat der Abend einige Neuheiten zu bieten: DJ Ralf Lossau aus Gündelwangen wird beim Freibadfest am Samstag zum ersten Mal in Dittishausen auftreten, ebenso die Gündelwanger-Band „Fifteen Eyes Open“. Beide Gruppen treten kostenlos auf. „Wir möchten den Förderverein Freibad Dittishausen einfach in seiner Arbeit unterstützen“, sagt Ralf Lossau, der seit 15 Jahren in der regionalen DJ-Szene Zuhause ist und mit seinem ganzen Equimpent anreist. Den Kontakt zum Gündelwangener Narrenvater Lossau haben die Dittishauser Narren hergestellt, die auch im Förderverein des Freibades aktiv sind.

Zusätzlich konnte Vera Bruckmeier vom Förderverein die Newcomerband „Fifteen Eyes Open“ engagieren. Die Fünfköpfige Band besteht aus Lysan Bär (Bassgitarre), Alexander Egggert (Sänger), Manuel Oecknik (Gitarre), Mario Maier (Schlagzeug) und Tim Lossau (Gitarre). Ab 20 Uhr werden die 19- bis 23 Jährigen das Freibad mit Pop, Rock und Punk rocken.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. „Mit Most vom Bodensee und selbstgebackenem Zwiebelkuchen (auch für Vegetarier), sowie der langen Bratwurst von unserm Metzger Laufer“, wie Vera Bruckmeier sagt.

Vor 55 Jahren wurde in Dittishausen das Freibad eröffnet und war damit das erste beheizte Freibad in ganz Baden-Württemberg. Heute wird das idyllisch gelegene Bad durch den Förderverein – mit finanzieller Unterstützung der Stadt – betrieben. Jedes Jahr wird das Bad nicht nur den notwendigen Schönheitsreparaturen unterzogen, sondern neuen Anforderungen und Wünschen der Badegäste angepasst. In diesem Jahr wurde ein Volleyballfeld neu angelegt sowie Liegen und ein Pavillon über das Kinderbecken angeschafft. Damit genug Geld in der Kasse ist, veranstaltet der Verein verschiedene Aktionen.