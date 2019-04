Kommt Vanessa Mai zum großen Open Air Konzert nach Löffingen oder nicht? Diese Fragen beschäftigen offensichtlich die Fans des Schlagerstars und führten zu Anfragen bei Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Dieser nahm deshalb nochmals Kontakt mit dem Management des Schlagerstars auf. Nun kam die Antwort: Vanessa Mai tritt, wie angekündigt, am Samstag, 27. Juli, bei der Jubiläumsnacht auf. Weitere Akteure sind bekanntlich an diesem Abend die Bands Münchner Freiheit und Alphaville.

Laut Rontke teilte das Management mit: "Liebe Vanessa Mai-Fans, um möglichen Irritationen vorzubeugen, teilen wir Euch mit, dass die Open-Air-Konzerte von Vanessa Mai in Regensburg am 26. Juli, in Löffingen am 27. Juli und Tambach am 28. Juli von der Verschiebung der geplanten Herbst-Tournee natürlich nicht betroffen sind."

Auf dem Festplatz an der Wanne werden laut Stadtmarketinleiter Rontke 5000 Besucher erwartet. Das Bürgerfest beginnt bereits am Freitag, 26. Juli, mit dem Open-Air Konzert der Stadtmusik. "Bilder einer Stadt" wird die Stadtmusik Löffingen musikalisch präsentieren. Der Samstag, 27. Juli, beginnt bereits um 17 Uhr mit der SWR4-Jubiläumsnacht und dem Auftritt der nationalen und internationalen bekannten Künstlergruppen Alphaville, Münchner Freiheit und der Schlager-Ikone Vanessa Mai. Die bekanntesten Songs von Alphaville sind "Big in Japan" oder "Forever Young". Diese Hits waren weltweit in den Charts vertreten. Die Band feierte mit ihrem Sänger Marian Gold weltweit Erfolge. Die Münchener Freiheit steht für Hits wie wie "Herz aus Glas" "Oh Baby" oder "SOS". Mit "Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein" oder "Solang man Träume noch leben kann" eroberten die fünf Musiker Generationen. Star unter den Stars ist Vanessa Mai, die mit ihrem fünften Album "Schlager" auf Anhieb auf Platz eins in den deutschen Musik-Charts kletterte. Die sympathische Sängerin ist Stammgast in den TV-Shows. Bis 23 Uhr wird Löffingen sich in eine Open-Air-Show-Arena verwandeln. Am Sonntag 28. Juli findet das Kreistrachtenfest zusammen mit dem Bürgerfest statt. Am Montag, 29. Juli, wird das Bürgerfest mit dem großen Zapfenstreich enden.

"Der Kartenvorverkauf läuft gut", informierte Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Karten gibt es in allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald und unter www.reservix.de.