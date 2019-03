Gleich zwei spannende Blickpunkte in die Löffinger Geschichte werden am heutigen Freitag, 8. März, anlässlich der 1200-Jahr-Feier präsentiert. Rosemarie Hauser-Metzger wird einen interessanten Bildband mit alten Aufnahmen ihres Opas Anton Rebholz vorstellen, gleichzeitig wird die Ausstellung mit Bildern des Löffinger Fotografen Anton Rebholz eröffnet.

Die Ausstellung

Alle Interessierten sind zur Eröffnung der Ausstellung mit Fotos von Anton Rebholz am Freitag, 8. März, 19 Uhr, im Saal der Tourist-Information in Löffingen eingeladen. Die Ausstellung ist vom 8. bis 30. März in den Räumen der Städtischen Galerie zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Vorgestellt wird auch der Bildband von Rosemarie Hauser-Metzger mit Fotos von Anton Rebholz am heutigen Freitag um 19 Uhr im Saal der Tourist-Information. (pb)