Dass die Blasmusik im Hochschwarzwald zu Hause ist und Löffingen mit zur Wiege der Blasmusik gehört, demonstrierten 300 Musiker aus sieben Kapellen beim Ösch-Festkonzert am Sonntag in der Festhalle. Ein Hörgenuss, der zeigte, dass Blasmusik in ganz unterschiedlichen Musikrichtungen zu finden ist.

Ösch-Festkonzert: Gleich zwei Gründe führten zum Ösch-Festkonzert in die von den Stadtgärtnern herbstlich geschmückte und voll besetzten Festhalle. Zum einen war es der Abschluss des sechsten Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtivals, zum anderen das Festjahr zur 1200-Jahr-Feier der Stadt Löffingen und Gemeinde Rötenbach. Bürgermeister Tobias Link war sichtlich stolz, im Löffinger Ösch eine solche große Vielfalt an Blasmusik zu wissen. „Ein Hörgenuss, den es nur selten gibt“, sagte Bürgermeister Link.

Für Wolfgang Wehrle geht die Zeit als Dirigent des Musikvereins Dittishausen zu Ende. | Bild: Gerold Bächle

Der Präsident des Blasmusikverbands Hochschwarzwald, Micha Bächle, sprach von einem besonderen Arrangement der Blasmusik, das sich in der Festhalle zeige und einen würdigen Abschluss des Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtivals biete. Dieses Festival, von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH mitgetragen, habe auch heuer wieder seine Vielfalt vom Sternmarsch bis nun zum Abschluss gezeigt. Anerkennende Worte galten hier Volker Haselbacher für sein Engagement und den Organisatoren des Abends, Guido Kaltenbrunn, Vizepräsident des Blasmusikverbands und Gebietsleiter Matthias Ketterer, sowie an Techniker Rudolf Nägele. Der Handharmonika-Spielring brachte sich als Caterer mit ein.

Voll besetzt ist die Löffinger Festhalle beim Ösch-Festkonzert, hier werden die Bachheimer Musiker mit Applaus empfangen. | Bild: Gerold Bächle

Hommage an Blasmusik: „Diese Blasmusik macht Lust auf mehr“, kommentierte Zuhörerin Christine Braun aus Tuttlingen. Wie ihr ging es vielen der begeisterten Besucher, denn die sieben Kapellen boten knapp drei Stunden Blasmusik. „In einer großen Bandbreite, kurzweilig, spannend und auf einem hohen Level“, freute sich Verbandsdirigent Gottfried Hummel. Jede Kapelle hatte drei Stücke aus ihrem Repertoire mitgebracht, um sich musikalisch vorzustellen und dabei auch ein kleines Zuckerl mit eingebaut. Das Level aller Musikkapellen war hoch und die Musikliteratur reichte von traditionellen Marsch oder Polka, über Konzertwerke, bis hin zu Rockballaden oder Westernmusik.

Blasmusik ist Kultur was man auch am Outfit der Göschweiler Trachtenkapelle sehen kann. Vor allem die jungen Damen sind mit ihrer Tracht und den Hütten ein willkommenes Fotomotiv. | Bild: Gerold Bächle

Blasmusik verbindet Generationen: Erstaunt zeigten sich die Besucher über die Stärke der einzelnen Musikkapellen. In kurzen Sätzen stellten sich die Ösch-Musikkapellen Göschweiler, Unadingen, Dittishausen, Reiselfingen, Rötenbach, Bachheim und die Stadtmusik vor. 320 Musiker spielen in diesen Vereinen. Zwar ist die Stadtmusik Löffingen mit 60 Musikern anzahlmäßig die größte Kapelle, doch sieht man dies im Hinblick auf die Einwohnerzahl, ist Bachheim – jeder Siebte ist in der Musik – ganz oben angesiedelt. Nicht weniger spannend die Mitgliederzahlen aus Göschweiler mit 35, Unadingen mit 40, Dittishausen mit 49, Reiselfingen und Rötenbach mit jeweils 40 Musikern. Auch viele junge Musiker saßen auf der Festbühne. Der jüngste war Lars Koch mit 13 Jahren aus Dittishausen, der älteste der über 80 Jahre alte Lothar Zepf von der Stadtmusik. Blasmusik verbindet Generationen wurde beim Festkonzert nur allzu deutlich, aber auch, dass Blasmusik heute wieder einen hohen Stellenwert hat, war spürbar.

Löffingen Die Löffinger Stadtmusik kann auch Polka Das könnte Sie auch interessieren

Dirigenten: Während Thomas Epple seit über 20 Jahren die musikalische Leitung der Stadtmusik innehat, war es für Henry Heizmann aus Reiselfingen der erste große öffentliche Auftritt. Für Dirigent Wolfgang Wehrle dagegen war es der letzte außerhalb von Dittishausen.

Blasmusik und Kultur

Blasmusik ist fest mit der Kultur verknüpft. Dies zeigt sich bei den örtlichen und kirchlichen Anlässen, die von den Musikkapellen begleitet werden. Optisch konnte man beim Ösch-Festkonzert dies auch in den unterschiedlichen Uniformen der Musiker sehen. So bestechen die Musiker aus Göschweiler mit Tracht, vor allem die Mädchen mit ihren Trachten und neuen Hüten. Die Bachheimer tragen schwarze Kniebundhosen und weiße Dreiviertel-Socken. Ansonsten sind bei den Kapellen schwarze Hosen und Westen, meist rot, beliebt. Die Stadtmusik trägt nur bei kirchlichen Anlässen noch die Uniformen, ansonsten elegant Schwarz-Weiß.