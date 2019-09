Eine Woche später, am Sonntag, 15. September, findet dann das Eisbärenschwimmen der DLRG Löffingen statt. Bis Sonntag kann aber noch täglich von 9 bis 19 Uhr geschwommen werden. Sollte es regnen oder sollten die Temperaturen unter 15 Grad Celsius fallen, so sind die Öffnungszeiten auf den Zeitraum von 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr reduziert.

Bade-Saison enttäuscht nicht

Am 25. Mai war die diesjährige Freiluftsaison im Waldbad traditionell mit einem Gläschen Sekt durch Bürgermeister Tobias Link eröffnet worden. Zwar war es in der Anfangswoche recht kühl, doch davon abgesehen gab der Sommer sein Bestes. Schwimmer, Sportbegeisterte, Sonnenhungrige – jeder kam im Waldbad auf seine Kosten, wobei auch genügend Schattenplätze zur Verfügung standen.

Durch den Einsatz der DLRG am Abend sowie an den Wochenenden gab es auch in diesem Jahr bei hochsommerlichen Temperaturen lange Öffnungszeiten bis 21 Uhr. Ansonsten sorgte die Badeaufsicht mit Sabine Tschakal, Petra Vetter und Herbert Kienzler für die Sicherheit der Gäste. Die beiden Wassermeister Patrick Schmidt und Ralf Sättele sorgten für die hervorragende Wasserqualität.

Bilanz noch nicht erstellt

Noch können die Sportler ihre Bahnen im 33,3 Meter langen Edelstahlbecken ziehen oder die 41 Meter lange Wasserrutsche hinuntersausen. Wieder einmal sorgte das Team von Lucian und Joana Habich in der vergangenen Saison im Bistro und auf der Terrasse für das Wohlergehen der Gäste. Erstmals übernahmen Conny Kienzler, Hildegard Frei sowie Regina und Friedhelm Deckert den Kartenverkauf von der Stadt.

Eine Bilanz aus dem Rathaus gibt es noch nicht, allerdings war der Kartenvorverkauf recht gut verlaufen.

Das Löffinger Waldbad selbst hat bereits 84 Jahre auf dem Buckel. Die Stadt investiert stetig, sodass es zu den schönsten Freibädern mit Edelstahlbecken im Hochschwarzwald zählt. Entstanden ist das Waldbad 1935 aus dem ehemaligen Sägeweiher der Stadtsäge, der durch Quellwasser aus dem Wald gespeist wurde.