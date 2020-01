Um dem Hemdglunkerumzug am Schmotzige Dunschdig wieder anzukurbeln, hatte Matthias Wider die Idee, ein Fasnetschauspiel zu schreiben und dieses vor dem Hemdglunkerumzug am Maienländertor aufzuführen. Premiere hatte das Stück an Fastnacht 2010. Aufgrund der Elektrifizierung der Höllentalbahn musste eine Zwangspause eingeschoben werden. Nun drohte es wieder zu verschwinden, nachdem sich der Fastnachts- und Kulturbeauftrage Wider aus dem Vorstand und von der Fasnetschauspiel-Bühne zurückzog. Er hatte den Hauptpart des „Fremden“ oder „Gstudierte“ inne, denn die Löffinger Fasnetfiguren letztlich zu einem Narr verwandelten.

Nun zeigte Diana Frei, ein ehemaliges Hansili, ihr Narrenherz. Sie wird auch den Hauptpart des „Fremden“ übernehmen. „Somit ist das Fasnetschauspiel gesichert, zumal unser Ehrennarrenvater und neue Brauchtumsbeauftragte Hermann Nägele sich für die Aufführung engagiert eingesetzt hat“, freut sich Narrenvater Sven Seidel. Solche Schauspiele sind bereits seit dem 15. Jahrhundert bekannt mit den Hauptfiguren Tod, Teufel und Narr.

Matthias Wider hat das Stück „innere Wandlung hin zum Narr“ thematisiert und damit auch die Endlichkeit des Menschen. Ob für Urlöffinger oder Fremde, es ist immer wieder schön zu sehen, wie der „Gstudierte“ zum Narr wird. Dabei bekommt er von jeder Löffinger Fasnetfigur, Hansili, Reichburgmali, Hexen, Narrenpolizei und Burgkeiler ein Utensil für den Hemdglunker mit, zuletzt vom Laternenbruder eine Laterne.

Wer an der Löffinger Fasnet mitmachen möchte, ein Narrenhäs oder ein bestimmtes Narrenutensil sucht, kann sich mal in der Kleiderkammer umschauen, informierte Zunftschreiberin Birte Meder. Diese wurde erst 2018 im Maienländer Tor neu eingerichtet. In zwei Räumen findet man Kostüme, Uniformen, Hüte, Schwerter Lanzen, bis hin zu selbst genähten Röcken und Kleidern. Die Kleiderkammer ist an den beiden Samstagen 1. und 8. Februar von 11 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

Im Jahr 2016 hat Birte Meder als Frau den Narrenrat erobert. Obwohl in der Löffinger Fasnet die Damen dazugehören, etwa die weibliche Narrenpolizei, war bis zu diesem Zeitpunkt der Narrenrat männlich. Die Zunftschreiberin steckt im Hansilihäs. Fraglich ist, ob sie sonst mit den Laternenbrüdern auf dem Fässlewagen um die Wette schaukeln würde. In diesem Jahr ist der neue Narrenrat Tobias Rahm auf einem Fässle zu finden.