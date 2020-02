Nun steht die Umsetzung des neuen kostenlosen Serviceangebots für Bürger, das Projekt Fahrpraxis-Löffingen, unmittelbar bevor. Im April soll es mit dem Bürgertaxi losgehen, so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Am kommenden Dienstag, 11. Februar, lädt Bürgermeister Tobias Link zu einem Infoabend in den Saal der Tourist-Information ein. Hier soll das Projekt Fahrpraxis-Löffingen nochmals vorgestellt werden.

Dieser ehrenamtliche Fahrdienst soll bekanntlich älteren Mitbürgern zu Gute kommen, um deren Mobilität zu verbessern. „Wer dringend Besorgungen machen muss, einen Arzttermin, Krankengymnastik oder Krankenhaustermin hat, Einkäufe tätigen muss und nicht selber fahren kann oder will, der kann den ehrenamtlichen Fahrdienst buchen“, informiert Rontke. Angefahren werden sollen nicht nur Ziele in Löffingen, sondern die Fahrt kann bis Titisee-Neustadt oder Donaueschingen ausgeweitet werden.

Die Stadt Löffingen hat einen Ford Puma Eco Boost Hybrid bei einer heimischen Firma für 21.957 Euro gekauft, er soll im März ausgeliefert werden, sodass im April das geplante Bürgertaxi Fahrpraxis auf den Weg gebracht werden kann. Der Fahrdienst ist ehrenamtlich und der Service kostenlos. Gesucht werden noch ehrenamtliche Fahrer, welche diesen Dienst übernehmen möchten.

Die Anmeldungen der Fahrten erfolgt unproblematisch über das Bürgerbüro Löffingen. Per Telefon oder E-Mail kann die Fahrt zwei Tage zuvor angemeldet werden. Der Fahrer holt die Person dann vor der Haustür ab, bringt sie zum Arzt, Krankenhaus, Einkauf oder gewünschten Adresse und fährt sie später wieder Nachhause zurück. Die maximale Entfernung sind 20 Kilometer.

Der Löffinger Gemeinderat hat bekanntlich mehrere solcher Möglichkeiten im Vorfeld angeschaut und fand das Beispiel Dauchingen auch für Löffingen passend.

Die Informationsveranstaltung über das neue Projekt Fahrpraxis-Löffingen findet am kommenden Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr im Saal der Tourist-Info statt.