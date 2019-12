von Thomas Schröter

Beim Umbau und der Neugliederung des Löffinger Realschulgebäudes macht der Gemeinderat Nägel mit Köpfen. Das Stadtparlament befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Umbauvariante, die eine Aufstockung im dritten Obergeschoss sowie ein Sattel- oder Walmdach für das Gebäude vorsieht. Das Gremium folgte damit einer Empfehlung des Büros Fritz Planung, das von der Stadt mit den Planungen beauftragt ist.

Das Projekt „Umbau Realschulgebäude„ ist der mit Abstand größte Investitionsbrocken, den die Stadt Löffingen in den Jahren ab 2020 stemmen wird und für den Gemeinderat und Bürgermeister eine Neuverschuldung in Kauf nehmen. Einer normierten Kostenschätzung von Fritz Planung zufolge belaufen sich die Brutto-Gesamtkosten auf rund 6,18 Millionen Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Schadstoffsanierung, die sich laut einer ersten Schätzung bei 680.000 Euro brutto bewegen. Finanziell gefördert wird das Projekt mit rund 1,48 Millionen Euro aus dem Landesprogramm Schulsanierung sowie rund 192.000 Euro aus dem Digitalpakt.

Im Unterschied zur ursprünglichen, in der Machbarkeitsstudie hinterlegten Umbauvariante sieht der jetzt vom Gemeinderat befürwortete Entwurf, den Evi Hauser und Gerald Garnitschnig von Fritz Planung vorstellten, im Untergeschoss aufgrund fehlender natürlicher Belichtung keine Klassenräume, sondern zusätzliche Lagerräume vor. Das Erdgeschoss profitiert von vergrößerten Pausenräumen sowie größeren Klassen- und Fachräumen, gewährleistet Barrierefreiheit ins Zwischengeschoss und sieht ein Behinderten-WC vor.

Das erste Obergeschoss wird durch eine verbesserte Raumgliederung im Lehrerbereich, ein Elternsprechzimmer und ein Behinderten-WC optimiert. Im zweiten Obergeschoss ist keine Umnutzung von Räumen mehr erforderlich, daher fallen lediglich „normale“ Sanierungskosten an. Durch die Aufstockung des dritten Obergeschosses – das bisherige terrassenartige Flachdach muss weichen, die so gewonnene Fläche wird zu umbautem Raum – lässt sich die Geschossfläche besser erschließen. Alle Fachklassenräume finden dann in einem Geschoss Platz, was eine effizientere Nutzung im Schulbetrieb verspricht.

Als Dachform kommt eine Ausführung als Satteldach (Kosten: rund 293.000 Euro) oder ein mit Kosten von 320.000 Euro und damit rund 27.000 Euro teureres Walmdach in Frage. Die Außenfassade könnte als kostengünstigste Lösung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) versehen werden. Weitere Möglichkeiten wären eine Kombination aus WDVS für die drei Obergeschosse und einer Eternitfassade im Erdgeschoss oder eine gedämmte Vorhangfassade.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Verschuldung im städtischen Kernhaushalt konsequent abgebaut worden sei, falle es ihm einerseits sehr schwer eine Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, meinte Bürgermeister Tobias Link. Andererseits sei das Projekt Realschulumbau eine Investition in die Zukunft des Bildungs-, Familien- und Wirtschaftsstandortes Löffingen.

Ähnlich äußerten sich die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen. „Eine Investition in Bildung ist immer auch eine Investition in die Zukunft der Stadt“, meinte Rudolf Gwinner (FDP/FW), auf dessen Fraktion die Idee zur Aufstockung des dritten Obergeschosses zurückgeht. Martin Laubles (CDU) Antrag, einen Deckelbetrag von 6.5 Millionen Euro festzulegen, fand zwar keine Mehrheit. Dennoch herrschte Konsens, den unter anderem Georg Mayer (SPD) zum Ausdruck brachte, darüber, das Projekt Realschulumbau in seinem jetzt gesteckten Rahmen sehr sorgfältig nach dem Kriterium der Erforderlichkeit weiter zu entwickeln.