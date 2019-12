Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs 1200 Jahre Löffingen und 1200 Jahre Rötenbach wird es in der Benedikt-Winterhalder-Halle noch viel zu lachen geben. Zwei Stunden lang werden am ersten Weihnachtsfeiertag die Laienschauspieler auf der Bühne ihr Talent zeigen, um dem Jubiläumsjahr einen besonderen amüsanten Reiz zu geben. An gleich zwei Abenden wird die Komödie „Achtung Bär“ in Rötenbach gespielt. Die Organisation obliegt dem Förderverein für Kultur, Sport, Bildung und Erziehung unter der Regie von Hubert Klausmann. Interessanterweise haben der eine oder andere Name oder auch die Personen gewisse Ähnlichkeiten mit Rötenbach und auch Löffingen. Bewusst hat Regissser Wulf Schmidt das Stück in das Skigebiet des Hochschwarzwalds gelegt. Allerdings gibt es in diesem Skigebiet nur einen einzigen Skilift, der während eines schweren Unwetters durch einen Bergrutsch ins Tal gerissen wurde. Das kleine Dorf Friedheim hat dadurch die touristische Attraktion verloren. Nun ist nicht nur der Ski-Tourismus begraben, nun droht auch noch die Gemeindefusion mit der Nachbargemeinde Oberröt, denn die Gemeindekasse ist leer.

Bürger und Tourismuschefin kommen auf eine wahnwitzige Idee

Eine solche Fusion ist für den engstirnig denkenden und überheblichen Bürgermeister Alois Schlotterbeck und seine Mitstreiter undenkbar, zumal der Nachbarort auch noch von einer Bürgermeisterin regiert wird. Das muss mit aller Macht verhindert werden und so beginnen die Turbulenzen im kleinen Dorf Friedheim. So kommen schlaue Bürger um die Tourismuschefin auf eine wahnwitzige Idee. Mit Raffinesse täuschen sie die Zuwanderung eines Braunbären auf dem Gemeindegebiet vor. Bis der Schwindel auffällt, gibt es aberwitzige Aktionen und für die Zuschauer viel zu lachen. In der Rolle des Bürgermeister wird Guido Disch, als seine Ehefrau Andreas Becker und als Bruder Thomas Bier zu sehen sein. Beate Klausmann schlüpft in die Rolle der Tourismuschefin, Christian Ratzer ist als Journalist Gerold Schilling unterwegs, Beate Benz als Widltierbiologin, Concetta Ratzer als Bürgermeisterin, Tobias Langenbacher als Großunternehmer, Sieglinde Benz als Tierschützerin und als Dompteur Bendikt Zipfel. Im Fell des Bären steckt Reinhold Klausmann.

Premiere dieses Lustspiels ist am 25. Dezember um 19.30 Uhr in der Benedikt-Winterhalder-Halle, anschließend findet das Barschen statt. Die zweite Aufführung ist am Samstag, 4. Janaur, ebenfalls um 19.30 Uhr, anschließend ist Tanz mit Volxmusik4.