So macht Jazz Spaß: Voll besetzt war das Haus des Gastes beim Jahresabschlusskonzert der Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen. Der Funke zum Publikum sprang sofort über und die Musiker mit den beiden Sängern gaben alles. „Wir freuen uns, zum Jahresende ein solch hochkarätiges Konzert unseren Gästen bieten zu können“, unterstrich Jessica Scherzinger vom Verkehrsverein. Dass die Bigband auch noch kostenlos diesen Hörgenuss anbot, freute die begeisterten Besucher umso mehr, die am Ende dafür das Sparschweinchen fütterten.

Drei Stunden drehte sich alles um Jazz, Rock, Blues, Latina, Swing, dazu hatte Bandleader Matthias Jakobeine eine große Portion an modernen Bigband-Arrangements für den musikalischen Jahresabschluss ausgesucht. Dieser musikalische Leckerbissen wurde durch die beiden Sänger, erstmals traten sowohl Sängerin Jacqueline Wolf und als auch der neue Solist Chris Castellazzi auf, getoppt. Zwei stimmgewaltige Sänger, die das Haus des Gastes mit groovigen Klängen zum Klingen brachten, aber auch ganz zarte Töne boten. Ob als Solisten oder als Duo, die beiden Sänger begeisterten das Publikum. Mit viel Applaus wurden auch die zahlreichen Solisten bedacht, die sich mit großer Improvisionskunst in Szene setzten. Sie alle, doch vor allem auch der Lokalmatador Änder Glod, durften sich über den herzlichen Szenenapplaus freuen. Eröffnet wurde der Abend mit weihnachtlicher Literatur, wie Jingle Bells oder Feliz Navidad, welches im Latina-Rhythmus gut ins große Repertoire der 23 Musiker passte.

Neu entdecken konnten die Zuhörer auch Ohrwürmer von Frank Sinatra, Roger Cicero, Freddie Mercury, Oasis und John Miles. Gern aufgenommen wurden die spannenden Informationen über die einzelnen Stücke durch Bandleader Matthias Jakob. Dies galt auch für die einzelnen Register und Solisten, welche mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen und der Rhythmusgruppe durch die Jazzgeschichte führten.

Seit 2011 spielt die Doubletown Bigband aus Villingen-Schwenningen ihr Jahresabschlusskonzert in Dittishausen. Die Bigband setzt mit diesem Konzert ein Zeichen „wir möchten, dass jeder Interessierte in den Genuss kommt“, so Vorsitzender Matthias Fellhauer. Dass man gerade Dittishausen ausgesucht hat, dürfte auch den Musikern aus der Region geschuldet sein. Neben Änder Glod aus Dittishausen am Altsaxophon und Flöte, kommen auch der Drumer Daniel Heer aus Unadingen und die beiden Posaunisten Julian Follwaczny (Döggingen) und Thomas Rütschle aus Bräunlingen.