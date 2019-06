Dittishausen – Das Freibad Dittishausen war das erste beheizte Feibad des Landes. Bis heute ist es ein Idyll, das allerdings durch das großartige Engagement des Fördervereins, unterstützt durch die Stadt neben dem Waldbad und dem Hallenbad einen gewissen Luxus im Löffinger Städtle darstellt.

Großes Fest

Zwei Jubiläen ein großes Fest, am Freitag 28. und Samstag 29. Juni sollen die beiden Jubiläen, 55 Jahre Freibad – 20 Jahre Förderverein – gebührend gefeiert werden. Zwei Tage lang gibt es viele spritzig-nassen, musikalischen und kulinarischen Attraktionen. Am Freitagabend spielt ab 18 Uhr die Liveband aus Bräunlingen „Hot-Wire-Band“. Am Samstag, 29. Juni, startet das Jubiläum um 11 Uhr mit Volleyballturnier auf dem neuen Platz. Anmeldungen sind zu richten an Andreas Berkefeld andreas.berkefeld110@gmail.com. Außerdem wird es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geben.