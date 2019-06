Es ist eigentlich ganz einfach, den ehemaligen Friedenweiler Bürgermeister, Clemens Hensler, zu beschreiben: Er ist ein Vorbild an ehrenamtlichem Engagement. Sein vielfältiges bürgerschaftliches Engagement zu beschreiben, ist dagegen kaum möglich.

Anfang des Jahres wurde Clemens Hensler für seine zahlreichen Verdienste mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Diese Ehrung durch Staatssekretärin Bärbl Mielich wurde dieser Tage mit einer Geldspende der Sparkasse Hochschwarzwald gewürdigt. „Wir fördern und unterstützen sehr gerne solches ehrenamtliche Engagement“, erklärte Ralf Thoma, Geschäftsstellenleiter aus Löffingen. Dass der neue Staufermedaillen-Träger mit Leib und Seele dem Wohl seiner Heimat verpflichtet ist, zeigte sich nicht nur während seiner 32-jährigen Amtszeit als Bürgermeister. Seit Kindesbeinen an engagiert er sich aktiv in allen Rötenbacher Vereinen, ist ein Kenner der Heimatgeschichte, Verfechter interkommunaler Zusammenarbeit, engagiert sich in der sozial-caritativen Arbeit und ist Kämpfer für die Jugendarbeit.

Als langjähriger Vorsitzender der Jugendmusikschule Hochschwarzwald hat Hensler Akzente gesetzt, ebenso bei der Gründung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, beim Badeparadies oder dem Planungsverband Windkraft. Doch seine größte Liebe gehört der Heimatgeschichte und den Menschen vor Ort. So hat er auch den Vorsitz des Festkomitees der 1200-Jahr-Feier mit den zahlreichen Veranstaltungen inne. Sehr eng als Gründungsmitglied, Initiator und Texter ist Clemens Hensler mit dem Verein für Kultur- und Denkmalpflege Friedenweiler-Rötenbach. Ein Verein, der anlässlich der Sanierung der Kohlwaldbrücke 2003 gegründet wurde, der für die Gemeinde die Kolumban-Uhr aus Birmingham/England wieder nach Rötenbach gebracht hat oder der die historische Flurkarten (1772) restaurieren ließ.

Nun durfte der Vorsitzende des Fördervereins, Christoph Birkenberger, die Geldspende der Sparkasse für die Staufermedaille von Clemens Hensler in Empfang nehmen.