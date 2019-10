Nach zehnjähriger Arbeit als Ortsvorsteher und 15 Jahre im Ortschaftsrat Unadingen tätig, nahm Elmar Fehrenbach bekanntlich sein Mandat als Ortschaftsrat nicht an. Diese lange kommunalpolitische Arbeit sei Grund, das Amt ablehnen zu dürfen, informierte Hauptamtsleiter Martin Netz in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstagabend. Der Ortschaftrat stimmte Fehrenbachs Amtsverzicht zu. Mit einem Händedruck der neuen Ortsvorsteherin Kathrin Kramer „Danke für die Zeit“ verabschiedete sich Elmar Fehrenbach vom Unadinger Ratstisch, seinen Heimatort wird er nach wie vor als Gemeinderat in Löffingen vertreten.

Mit 342 Stimmen ist Christoph Greiner der Nachrücker für Elmar Fehrenbach im Ortschaftsrat. Nach den Belehrungen von Martin Netz wurde der 42-jährige Diplominformatiker von Ortsvorsteherin Kathrin Kramer verpflichtet. Einer seiner ersten Aufgaben war es, mit den Ratskollegen über das Haus Beile zu entscheiden. Eigentlich war schon alles längst ausdiskutiert und Ende November sollte das Löffinger Unternehmen Container Mayer mit der Abrissbirne kommen. Ortsvorsteherin Kathrin Kramer informierte, dass die geplanten 25.000 Euro Kosten für den Rückbau sich auf nun 38.000 Euro erhöht hätten. Gleichzeitig legte sie einen Plan von Bauingenieur Bernd Sättele vor, der sich mit dem Haus als langjähriger Ortschaftsrat intensiv beschäftigt hatte. Das Haus Beile nicht abzureißen, sondern umzugestalten, hatte Architekt Lukas Gäbele vorgeschlagen. Er regte an, das Haus auszuhöhlen und dann die Außenseite Richtung Bürgerhalle zu entfernen, um es dann zu einer Festbühne, ähnlich einem Amphitheater, auszubauen. Bernd Sättele hatte dazu schon einen interessanten Plan vorgelegt.

Abbruch oder Umgestaltung war deshalb die Frage des neuen Ortschaftsrats. Wie ist die Haussubstanz, öffnet diese offene Variante nicht die Tür, diesen neuen Ort zu verunreinigen, wie ist die Statik? Mit all diesen Fragen muss sich das Gremium beschäftigen. Bevor die Abrissbirne kommt, wird sich der Ortschaftsrat am kommenden Samstag vor Ort nochmals ein Bild vom Haus Beile machen und erst dann darüber entscheiden. Einstimmig fiel der Befreiungsantrag bezüglich einer Dachneigung bei einem geplanten Neubau im Hägeleweg aus.