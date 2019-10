Mit einem Benefizkonzert von gleich drei Chören möchte man sich in Unadingen für die Kirchturmsanierung engagieren. Am Samstag, 26. Oktober, wird daher um 20 Uhr die Unadinger Pfarrkirche in ein Ton- und Klangvolumen getaucht, welches vom Kirchenchor, dem Projektchor und der christlichen Band Message aus Burladingen geschaffen wird. „Ein Hörgenuss für alle Besucher“, verspricht die Vorsitzende des Kirchenchors, Claudia Ketterer. Der Blick auf das Programm kann dies nur unterstreichen. Zusammen mit Manuel Draxler geht der Kirchen- und Projektchor musikalisch auf Weltreise.

Einige der 30 Sänger des Kirchenchors finden sich auch im Projektchor wieder, der sich aus Sängern aus Unadingen, Bachheim, Bräunlingen, Hüfingen und Donaueschingen zusammensetzt. Sie werden sich bei ihrem Auftritt vor allem dem Gospel und der spirituellen Musik widmen. Diese Lebensenergie setzt sich auch bei der christlichen Band Message aus Burladingen der Familie Jauch fort. Sie werden die Besucher mit weltlichen und kirchlichem Liedgut überraschen.

Der Eintritt dieses Benefizkonzerts ist frei, die Akteure hoffen natürlich, dass die Spendenkörbchen ordentlich gefüllt werden.

Unadingen Ein Benefizkonzert für die Unadinger Kirchensanierung

Die Sanierung der Außenfassade und des Dachs des Kirchenschiffs waren schon ein großer finanzieller Brocken für die Kirchengemeinde Unadingen. 400 000 Euro verschlang die mehrmonatige Sanierung des Kirchturms. Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten am Kirchturm.

Nach verschiedenen Zuschüssen bleibt noch eine Finanzierungslücke von 145 000 Euro. Diese Lücke muss mit Spenden und Aktionen, wie das Benefizkonzert am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr geschlossen werden ganz nach dem Motto „Thank you for the music and more“. Der Kirchenchor und Projektchor wurden vom Musikverein Sumpfohren zum dortigen Konzert am 21. Dezember als Gäste eingeladen.