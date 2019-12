Das Cegospiel ist im Badischen ein Kulturgut, das durch die jährlichen Schwarzwald-Meisterschaften gefestigt wird. Das Traditionsspiel auch – etwa bei den Fallers – ins Fernsehen gebracht.

Vor über 20 Jahren waren es Cego-Begeisterte wie Rolf Erbert aus Pfaffenweiler, die auf die Idee kamen, die Cego-Schwarzwald-Meisterschaften einzuführen. Bis heute hat sich die Beliebtheit dieses Turniers nicht nur erhalten, sondern sogar gesteigert. Die Jugend wächst heran und nimmt am Cego-Tisch Platz und auch die Damen haben die Cegoszene schon längst für sich entdeckt. Seit Anfang November läuft die 19. Schwarzwald-Meisterschaft, die nach dem Turnier in Hofsgrund, Unterbränd und Mundelfingen nun am 29. Dezember in Rötenbach Station macht.

Bisher haben sich 160 Spieler an der Schwarzwald-Cego-Meisterschaft beteiligt. Nach diesen drei Turnieren liegt Heinz Klostermann aus Hüfingen mit großem Vorsprung auf dem ersten Platz, gefolgt von Hans-Peter Schultis aus Simonswald, Wolfgang Fürderer aus Bräunlingen und Kurt Wintermantel aus Rötenbach. Die beste Cego-Spielerin ist derzeit Michaela Kaltenbach aus Hüfingen, sie liegt auf Rang 14. Allerdings sind die Schwarzwaldmeisterschaften erst nach 13 Spielen am 5. April in der Fürstenberg Brauerei in Donaueschingen zu Ende.

Das Turnier in Rötenbach wird wieder von der Fußballabteilung des TuS Rötenbach durchgeführt. Die Verantwortlichen haben für das Cego-Turnier zahlreiche Sachspenden bekommen, die sie unter den Siegern verteilen werden. Hier sind alle interessierten Spieler eingeladen, auch solche die nur an diesem einen Turner teilnehmen möchten oder nur teilweise an den Schwarzwaldmeisterschaften.

Die vierte Runde der 19. Schwarzwaldmeisterschaften wird am Sonntag 29. Dezember, um 14 Uhr in der Benedikt-Winterhalder-Halle gespielt.